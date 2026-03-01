«Πρωταθληματικός» ο 2ος γύρος του Παναθηναϊκού, μόνο η ΑΕΚ είναι στο +2

Ο Παναθηναϊκός πληρώνει τον πολύ κακό πρώτο του γύρο στο Πρωτάθλημα, αφού στον δεύτερο κάνει… πορεία πρωταθλητισμού και είναι πάνω από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, απέχοντας μια... ανάσα από την ΑΕΚ.

Οι «πράσινοι» μπήκαν πολύ άσχημα στην φετινή σεζόν και είχαν σημαντικότατες βαθμολογικές απώλειες στις πρώτες αγωνιστικές, οι οποίες τους… κυνηγάνε μέχρι σήμερα, τους άφησαν από πολύ νωρίς εκτός από την μάχη του τίτλου και κινδύνευσαν να τον αφήσουν και εκτός 4άδας.

Η αλήθεια είναι πάντως ότι σταδιακά το «Τριφύλλι» ανέβασε την απόδοσή του αλλά και την αποτελεσματικότητά του, αφού από την έναρξη του δεύτερου γύρου και μετά είναι 2ος στην επιμέρους βαθμολογία, έχοντας κατακτήσει 20 βαθμούς σε 10 παιχνίδια (απολογισμός 6-2-2). Μοναδική ομάδα που βρίσκεται από πάνω του είναι η ΑΕΚ, που με απολογισμό 6-4-0 έχει 22 βαθμούς και αγνοεί την ήττα. Αν μάλιστα δεν έβρισκε γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα στον Βόλο, θα είχε μόλις έναν βαθμό περισσότερο από τους «πράσινους».

Είναι χαρακτηριστικό πως στο διάστημα αυτό ο Ολυμπιακός έχει 19 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ 18 (με ματς λιγότερο βέβαια), κάτι που δείχνει πως ο δεύτερος γύρος του Παναθηναϊκού είναι… πρωταθληματικός.

Μόνο που ήρθε όταν ουσιαστικά είχαν ήδη όλα κριθεί…

Αναλυτικά η βαθμολογία του β’ γύρου:

1. ΑΕΚ 22

2. Παναθηναϊκός 20

3. Ολυμπιακός 19

4. ΟΦΗ 19

5. ΠΑΟΚ 18 (ματς λιγότερο)

6. Ατρόμητος 18

7. Λεβαδειακός 17

8. ΑΕΛ 13

9. Άρης 12

10. Κηφισιά 8 (ματς λιγότερο)

11. Πανσερραϊκός 7

12. Παναιτωλικός 6

13. Βόλος 5

14. Asteras AKTOR 4