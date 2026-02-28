Το μονοπάτι του Conference που ξανάγινε… Milko Cup και οι δρόμοι που βάφονται κιτρινόμαυροι

Καλό Σαββατοκύριακο με την ευχή να μην… μετανιώσουμε όσοι προτιμούσαμε την Τσέλιε από την ΑΖ Άλκμααρ για πρώτο αντίπαλο στο υπόλοιπο του Conference. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Το να κάνει η κληρωτίδα αυτό που προτιμάμε είναι… ύποπτο όπως αποδείχτηκε και με το εύκολο μονοπάτι του κυπέλλου Ελλάδος που τελικά έφερε στον τελικό τον γενναίο ΟΦΗ. Σε κάθε περίπτωση είναι μια τεράστια πρόκληση για την ΑΕΚ το ότι δεν υπάρχει στη διοργάνωση ομάδα που επί τη εμφανίσει συμβιβάζεσαι με την ιδέα του αποκλεισμού όπως συνέβη πέρυσι με την Τσέλσι. Όμως ο στόχος πρέπει να είναι και να παραμείνει ένας. Το να πάει η ΑΕΚ όσο ψηλότερα μπορεί στη διοργάνωση που δεν είναι Champions League ή Europa αλλά είναι μια Ευρωπαϊκή διοργάνωση που δίνει το δικαίωμα στο όνειρο σε ομάδες που δεν θα μπορούσαν να αγγίξουν καν τα άλλα τρόπαια. Η ΑΕΚ ξεκίνησε καταλαμβάνοντας την ψηλότερη θέση που έχει πάρει ποτέ Ελληνική ομάδα σε LEAGUE PHASE και έφτιαξε ένα μονοπάτι όσο καλύτερο μπορούσε να είναι. Από εδώ και πέρα πρέπει να έχει την συγκέντρωση και την πίστη που επιβάλλεται για να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί. Δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ φαβορί ακόμη κι αν φτάσει στον τελικό. Κι όπως σέβεται όλους τους αντιπάλους στο Ελληνικό πρωτάθλημα και για αυτό κατάφερε να είναι πρώτη αυτή την στιγμή χωρίς να έχει κερδίσει ακόμη ντέρμπι έτσι και ακόμη περισσότερο λόγω μεγαλύτερης δυσκολίας οφείλει να κάνει και στο Conference. Και όπου φτάσει. Η Τσέλιε είναι η μόνη ομάδα που νίκησε την ΑΕΚ στη League Phase. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να πατάμε όλοι στο έδαφος…

Το ταξίδι συνεχίζεται. Κι αυτό ενοχλεί πολλούς και πάνω από όλους τους μονοφαγάδες που ζουν στον δικό τους κόσμο και έχουν την απαίτηση να αποδεχτούμε κι εμείς ότι ζούμε σε αυτόν. Το Conference ήταν… Milko Cup όταν ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει στους 8 της διοργάνωσης και υπήρχε ο φόβος πως μπορεί να πάει μέχρι τέλους. Όταν κατάφερε ο Ολυμπιακός να το κερδίσει, μια σπουδαία επιτυχία που κανείς δεν μπορεί να μειώσει, έλεγαν πως είναι… πρωταθλητές Ευρώπης αν και οι πραγματικοί πρωταθλητές Ευρώπης όπως η Ρεάλ και η Παρί π.χ. φεύγοντας από το γήπεδο του τελικού του Conference μπορεί να ξέχναγαν το… τρόπαιο στα αποδυτήρια. Φέτος προληπτικά από τον Σεπτέμβριο ακούμε και διαβάζουμε πως το Conference είναι λίγο κατώτερο από το… Ράπαν και το Ιντερτότο με το φοβερό επιχείρημα πως δεν έρχονται πλέον μετά την φάση των ομίλων οι… γίγαντες του Europa. Ενώ όταν το πήρε ο Ολυμπιακός είχαν έρθει πραγματικοί… γίγαντες.

Παραθέτω τις ομάδες που έκαναν το… Conference του 2024 επιπέδου… διηπειρωτικού: Σερβέτ, Άγιαξ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μακάμπι Χάιφα, Ολυμπιακός, Μπέτις, Στουρμ Γκρατς, Μόλντε. Αυτές ήταν οι τρίτες των ομίλων του Europa. Η μόνη ομάδα που έφτασε έστω στα ημιτελικά τότε από όλες αυτές ήταν ο Ολυμπιακός που στον όμιλο του Europa έφαγε πεντάρα από την Φράιμπουργκ και έπαιξε την τρίτη θέση σε τελικό στο Καραϊσκάκη τελευταία αγωνιστική με κάποια Τόμπολα. Η Αστον Βίλα, η Φιορεντίνα και η Μπριζ ήταν από την αρχή στο Conference όπως βέβαια και η Λιλ που αποκλείστηκε στα προημιτελικά. Ήταν οι ομάδες των μεγάλων πρωταθλημάτων που κατέλαβαν την θέση που οδηγεί στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση όπως ακριβώς και φέτος. Με την διαφορά πως η Κρίσταλ Πάλας θα ήταν στο Europa αλλά την πέταξε έξω ο… Μαρινάκης και έβαλε την Νότιγχαμ με ένσταση και αντί για την Μπριζ θα ήταν η Άντερλεχτ που όμως την απέκλεισε η ΑΕΚ τον Αύγουστο. Για το Europa που επίσης φέτος θεωρείται… υποβαθμισμένο σε σχέση με πέρυσι επειδή κατάφερε να φτάσει ο προβληματικός Παναθηναϊκός στην ίδια φάση που αποκλείστηκε ο… Ευρωπαίος Ολυμπιακός πέρυσι μπορεί αν θέλει να ασχοληθεί κάποιος άλλος. Κι όπως έλεγε και μια αξέχαστη ψυχή: Είναι να γελάει κανείς…

Αυτά για την Ευρώπη που επιτέλους προβάρουμε τα… κοντομάνικα και πάμε στο Βόλος - ΑΕΚ που χάρη στον απίστευτο λαό της ΑΕΚ θα μείνει στην ιστορία. Οι δρόμοι όλης της χώρας από το Σάββατο είναι κιτρινόμαυροι και αύριο μια πόλη με πληθυσμό όσο η Φιλαδέλφεια θα έχει μετακομίσει 300+ χιλιόμετρα μακριά από την έδρα της ομάδας για έναν αγώνα. Πάνω από 20.000 οπαδοί εκτός έδρας όχι στην ίδια πόλη αλλά 337 χιλιόμετρα μακριά από την έδρα της. Όχι για τελικό κυπέλλου αλλά για έναν απλό αγώνα πρωταθλήματος. Η μεγαλύτερη μετακίνηση αγάπης που έγινε ποτέ. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Προσοχή στον δρόμο. Προσοχή στην κατανάλωση αλκοόλ των οδηγών για την επιστροφή. Βάλτε βενζίνη μόλις φτάσετε στον Βόλο όσοι θα φύγετε αμέσως για τα σπίτια σας, είχε μείνει πολύς κόσμος μετά τον τελικό του 17 με την σιγουριά πως θα βρει βενζινάδικο στην Εθνική. Προσοχή στο γήπεδο για να μην ξαναδούμε το σπίτι μας άδειο και τις φωνές να ακούγονται απ’ έξω. Προσοχή και στον διπλανό μας γιατί ακόμη ψάχνουμε να βρούμε ποιος πέταξε πέρυσι την κροτίδα. Η ομάδα θα είναι σίγουρα προσεχτική. Καλό ταξίδι και καλή επιστροφή σε όλους μας. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι…