Τώρα θα πρέπει να δείξει η ΑΕΚ στις πέντε δοκιμασίες ότι έχει μέταλλο πρωταθλητισμού…

Η ΑΕΚ και στην Τούμπα έδειξε πως δεν είναι τυχαία στην κορυφή του πρωταθλήματος έστω και ισόβαθμη αν θεωρήσουμε πως ο ΠΑΟΚ θα νικήσει στη Νίκαια την Κηφισιά. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό πως με ολοκληρωμένα πλέον τα ντέρμπι της κανονικής περιόδου για την ομάδα του Νίκολιτς η πρόοδος σε σχέση με τον πρώτο γύρο στα ίδια παιχνίδια είναι δεδομένη. Θα μπορούσε να έχει κερδίσει και τα δύο αλλά δεν την πήγαν οι… καθυστερήσεις όμως για να τα λέμε όλα θα μπορούσε χωρίς τον Στρακόσα να είχε μείνει και στα δύο πίσω στο σκορ και δεν ξέρουμε πως θα είχε αντιδράσει. Η ευκαιρία του Ροντινέι στη Φιλαδέλφεια ήταν σαν… πέναλτι.

Το πολύ καλό για την ΑΕΚ ήταν το ότι και στα δύο παιχνίδια η τακτική που επέλεξε ο Νίκολιτς εκτελέστηκε άριστα και με πειθαρχία από τους παίκτες του και ιδίως στην Τούμπα επικράτησε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Δέχτηκε ελάχιστες φάσεις και στα δύο ματς και μόλις ένα γκολ από τον Μάκελι και τον varista. Έβαλε ένα γκολ και είχε και τις δικές της μεγάλες ευκαιρίες και στα δύο ματς. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που μένει είναι πως στα πλέι οφ και στα τέσσερα παιχνίδια όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα. Δεν ήταν δεδομένο από τον Μάρτιο του 2025 μέχρι το τελευταίο δεκαπενθήμερο όπου η ΑΕΚ έπαιξε και με τους δύο με ενδιάμεσο τον Πανσερραϊκό. Τώρα είναι. Ομως τώρα αρχίζουν και τα δύσκολα…

Η ΑΕΚ έδειξε πως μπορεί να παίξει ξανά στα ίσια Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και έκλεισε μια όχι μεγάλη σε διάρκεια αλλά επώδυνη παρένθεση. Τώρα και μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου στα πέντε παιχνίδια που απομένουν πρέπει η ΑΕΚ να δείξει πως έχει το πέταλο της πρωταθλήτριας αφού σιγά σιγά άρχισαν όλοι να την υπολογίζουν.

Είναι πέντε ματς στα οποία θα είναι φαβορί. Από απλό μέχρι τεράστιο. Πρέπει να τα βλέπει ένα-ένα και να τα κερδίσει ΟΛΑ. Δεν σημαίνει πως αν δεν τα καταφέρει σε ένα π.χ δεν θα μπορεί ή δεν θα δικαιούται να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα όμως κακά τα ψέμματα έχει μπροστά της μια ποδοσφαιρική αλλά και πνευματική δοκιμασία που αν την φέρει εις πέρας θα μπει στα πλέι οφ με άλλο αέρα και πιθανότατα με κάποιους πόντους αβάτζο. Δεν θα έχει εξασφαλίσει τίποτα όμως θα έχει περάσει όλα τα τεστ και θα είναι έτοιμη για τα 6 ματς που θα κρίνουν τα πάντα και με την αυτοπεποίθηση του καλύτερου.

Η προσπάθεια που ξεκίνησε τον Ιούνιο μπαίνει στην τελική της ευθεία. Και μην ξεχνάμε πως έρχονται και τα Ευρωπαϊκά παιχνίδια, εκεί που η ΑΕΚ θα έχει κι άλλη μια μεγάλη πρόκληση μπροστά της. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι το μεγάλο όπλο και η μεγάλη επιτυχία του Ριμπάλτα και της ΑΕΚ. Είναι καταπληκτικό το ότι έχει φτάσει από την πρώτη σεζόν να είναι εκεί που είναι η ΑΕΚ με βασικούς αντιπάλους ομάδες με εμβληματικούς προπονητές με πολλές σεζόν πίσω τους που έχουν και τα κόζια. Όσοι νομίζουν ότι είναι εύκολο ας κοιτάξουν δίπλα τους.

Ειλικρινά ανυπομονώ από τώρα για την επόμενη σεζόν με ολοκληρωμένο το πρότζεκτ Ριμπάλτα ως προς την στελέχωση της ομάδας και τον Νίκολιτς στον δεύτερο χρόνο του. Όμως μέχρι τότε, έχουμε τρεις υπέροχους μήνες μπροστά. Οπότε η ανυπομονησία έχει όνομα. Λεβαδειακός στην άδεια μέσα αλλά γεμάτη απ’ έξω Φιλαδέλφεια…