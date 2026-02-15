Αλχημείες, νέα πειράματα, νέα απώλεια για τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ που δεν παρουσιάζει ούτε τα βασικά επί των ημερών του και έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ.

Ο Παναθηναϊκός προερχόταν από το «διπλό» στο Φάληρο για το Πρωτάθλημα και γνώριζε ότι ο Λεβαδειακός είχε αναδειχθεί ισόπαλος με τον Ολυμπιακό το Σάββατο, κάτι που του έδινε την ευκαιρία με νίκη κόντρα στην ΑΕΛ να μειώσει την διαφορά στους 4, έχοντας και ματς λιγότερο.

Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ ωστόσο παρουσιάστηκε νωχελικό, δίχως καθαρό μυαλό και με πολύ κακές επιλογές στο επιθετικό τρίτο για ένα ημίχρονο, με αποτέλεσμα να πάει στα αποδυτήρια στο 0-0 και δίχως υποψία ευκαιρίας. Οι Θεσσαλοί μάλιστα εκμεταλλεύτηκαν μια άψογη αντεπίθεση στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα με τον Τούπτα, με τον Τάσο Μπακασέτα να ισοφαρίζει στο 67' με πολύ ωραίο σουτ εκτός περιοχής.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Παναθηναϊκός πήγε στους 33 βαθμούς και το -6 από τον Λεβαδειακό, ενώ οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στους 20 και βρίσκονται στην 12η θέση, ισοβαθμώντας όμως με Ατρόμητο και Κηφισιά.

Οι αρχικές επιλογές των προπονητών

Ο Ράφα Μπενίτεθ διατήρησε την τριάδα στην άμυνα που μας έχει συνηθίσει στα τελευταία παιχνίδια, επιλέγοντας τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια και τους Τουμπά, Κάτρη και Γεντβάι στα στόπερ. Την αριστερή πτέρυγα ανέλαβε ο Ερνάντεθ, στο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα, την δεξιά ο Καλάμπρια και στα χαφ ξεκίνησε το δίδυμο Τσέριν - Μπακασέτας. Στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Σφιντέρσκι, με το λάτιν δίδυμο των Ταμπόρδα και Αντίνο πίσω του.

Όσον αφορά τον Σάββα Παντελίδη, παρέταξε την ομάδα του με σχηματισμό 3-4-2-1, επιλέγοντας τον Αναγνωστόπουλο κάτω από τα δοκάρια και τους Ηλιάδη, Μπατουμπινσικά και Φερίγκρα στην τριάδα των στόπερ. Αριστερά ξεκίνησε ο Όλαφσον, δεξιά ο Μασόν και στα χαφ οι Ατανάσοφ και Ναόρ. Στην κορυφή ήταν ο Σαγκάλ, με τους Τούπτα και Σίστο πίσω του.

«Άοσμο», «άχρωμο», πεταμένο ημίχρονο

Ο Παναθηναϊκός «πέταξε» ολοκληρωτικά το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο δεν έκανε το παραμικρό για να απειλήσει την αντίπαλη εστία, με την ΑΕΛ να διατηρεί με χαρακτηριστική άνεση το «0» στην εστία της.

Οι λιγοστές φάσεις μάλιστα άνηκαν στους φιλοξενούμενους, δίχως να προβληματίσουν βέβαια την εστία του Λαφόν. Στο 17’ το μακρινό σουτ του Ατανάσοφ έφυγε ψηλά άουτ, ενώ στο 30’ ο Μασόν έκανε την σέντρα από δεξιά και ο Μπατουμπινσικά πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, αλλά σημάδεψε πάνω από τα δοκάρια του «πράσινου» τερματοφύλακα.

Στο 34’ το «Τριφύλλι» κέρδισε ένα φάουλ στην γωνία της μεγάλης περιοχής και ο Ταμπόρδα ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο τείχος, ενώ 3 λεπτά μετά η ΑΕΛ βγήκε μπροστά και ο Μασόν έκανε το σουτ από δεξιά, με τον Λαφόν να μπλοκάρει εύκολα. Η τελευταία τελική καταγράφηκε στο 39’, με ένα απευθείας φάουλ του Ατανάσοφ που πέρασε άουτ.

Σε όλο αυτό το διάστημα οι «πράσινοι» δεν δημιούργησαν τίποτα αξιόλογο, με τους Αντίνο και Ταμπόρδα να έχουν κάποιες καλές ενέργειες αλλά να μην μπορούν να τις μετατρέψουν σε ευκαιρίες, είτε για τους εαυτούς τους, είτε για τους συμπαίκτες τους. Ο Σφιντέρσκι ήταν αποκομμένος από την υπόλοιπη ομάδα και δεν τροφοδοτήθηκε ποτέ με τέτοιον τρόπο ώστε να απειλήσει, ενώ το δίδυμο των Τσέριν - Μπακασέτα δεν συνέβαλε στην δημιουργία.

Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια με 0 κερδισμένα κόρνερ και... 0.04 xGoals, αριθμοί ενδεικτικοί της εικόνας του πρώτου 45λέπτου.

«Πάγωσε» την Λεωφόρο η ΑΕΛ

Ο Μπενίτεθ δεν προχώρησε σε αλλαγές στην ανάπαυλα, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει με… φόρα στο πρώτο λεπτό και να πατά με αρκετούς παίκτες στην αντίπαλη περιοχή, δίχως όμως να μπορεί να βγάλει ευκαιρία. Ο Σφιντέρσκι επιχείρησε να τελειώσει την φάση με ανάποδο ψαλίδι, η μπάλα βρήκε σε αμυντικούς και οι φιλοξενούμενοι ξεχύθηκαν αμέσως στην αντεπίθεση, με τον Τούπτα να βγαίνει τετ-α-τετ με τον Λαφόν και να πλασάρει για το 0-1, «παγώνοντας» την Λεωφόρο.

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν, με το σουτ του Ταμπόρδα στο 53’ να περνάει άουτ και τον Καλάμπρια να κάνει αδύναμο γύρισμα 3 λεπτά μετά, δίνοντας στον Αναγνωστόπουλο την ευκαιρία να μπλοκάρει εύκολα. Στο 58’ ήρθαν και οι πρώτες κινήσεις από τον πάγκο, με τον Πάντοβιτς να αντικαθιστά τον Τουμπά και τον Ζαρουρί τον Αντίνο, με το «Τριφύλλι» να παίζει με σαφώς πιο επιθετικό προσανατολισμό.

Στο 64' η ΑΕΛ έβγαλε νέα αντεπίθεση και έφτασε πάρα πολύ κοντά στο 0-2, με τον Λαφόν να σταματά το πρώτο σουτ του Τούπτα και το δεύτερο να σταματάει πάνω στους αμυντικούς. Στην εξέλιξη της φάσης ο Παναθηναϊκός βγήκε μπροστά και ο Ζαρουρί έκανε ένα πολύ ωραίο πλασέ από πλάγια θέση, με την μπάλα να κοντράρει κάπου και να περνάει δίπλα από το δοκάρι του Αναγνωστόπουλου.

Ισοφάριση με σουτάρα Μπακασέτα

Η ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 67' με υπέροχο σουτ του Τάσου Μπακασέτα έξω από την περιοχή, μετά από συνεργασία σχεδόν όλων των μεσοεπιθετικών της ομάδας. Ο Τσέριν είναι αυτός που του έστρωσε την μπάλα και ο «πράσινος» αρχηγός εκτέλεσε χωρίς κοντρόλ, στέλνοντας την μπάλα... συστημένη στην γωνία του Αναγνωστόπουλου. Πέντε λεπτά μετά ο Ζαρουρί έκανε φοβερή ενέργεια και εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, αλλά ο αντίπαλος γκολκίπερ έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 74' ο Μπακασέτας πήγε να εκτελέσει με το δεξί αλλά η μπάλα σταμα΄τησε σε αμυντικό, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Ταμπόρδα βρέθηκε στο έδαφος μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ, δίχως διαιτητής και VAR να υποδείξουν κάποια παράβαση. Ο Παντελίδης είχε βάλει στο μεταξύ στο ματς Ενγκόι και Πέρες, ενώ στο 84' έβαλε και τους Μούργο και Αποστολάκη, με τον Μπενίτεθ να περνά στο ίδιο λεπτό τον Γιάγκουσιτς στην θέση του Ταμπόρδα.

Χωρίς ουσία στις καθυστερήσεις ο Παναθηναϊκός

Στα 7 λεπτά των καθυστερήσεων το «Τριφύλλι» είχε διαρκώς την μπάλα στα πόδια του, όμως δεν κατάφερε να βρει τον τρόπο να σκοράρει και να πάρει την υπερπολύτιμη νίκη, με το 1-1 να διατηρείται μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Μόσχου, αφού το τέρμα του Σφιντέρσκι στο 90+6' ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ.

Το αποτέλεσμα αυτό φυσικά δεν ικανοποιεί καθόλου τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχασαν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να μειώσουν την απόσταση από τον 4ο Λεβαδειακό, με τα περιθώρια να έχουν στενέψει πλέον πάρα πολύ.

Ανέχθηκε τις καθυστερήσεις της ΑΕΛ ο διαιτητής

Ο Μόσχου δεν χρειάστηκε να πάρει κάποια κομβική απόφαση που να καθορίσει την έκβαση της αναμέτρησης, όμως γενικά έδειξε διάθεση... προστασίας των φιλοξενούμενων και ανέχτηκε τις πάρα πολλές καθυστερήσεις τους, ενώ διέκοπτε διαρκώς το παιχνίδι, αρκετές φορές χωρίς λόγο, μειώνοντας τον ωφέλιμο και καθαρό χρόνο του αγώνα.

Οι συνθέσεις

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Τουμπά (58' Πάντοβιτς), Κάτρης, Καλάμπρια, Τσέριν, Μπακασέτας, Ερνάντεθ, Ταμπόρδα (83' Γιάγκουσιτς), Αντίνο (58' Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.

ΑΕΛ (Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Ναόρ (84' Μούργος), Ατανάσοφ, Σίστο (73' Πέρες), Σαγκάλ (68' Ενγκόι), Τούπτα (84' Αποστολάκης).