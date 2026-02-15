Ημίχρονο… ρεκόρ για την ομάδα του Μπενίτεθ με 0 τελικές και 0 κόρνερ!

Όχι ευκαιρία δεν κατάφερε να δημιουργήσει η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ στο ημίχρονο αλλά ούτε υποψία τελικής προσπάθειας. Παράλληλα δεν είχε ούτε κερδισμένο κόρνερ!

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε κόντρα στην ΑΕΛ ίσως το χειρότερο φετινό του ημίχρονο, αφού δεν κατάφερε να δημιουργήσει την παραμικρή υποψία ευκαιρίας και να προβληματίσει την αντίπαλη άμυνα.

Οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ προσέγγισαν λίγες φορές την αντίπαλη περιοχή και καμία εξ αυτών με αξιώσεις, με τους Θεσσαλούς να είναι αυτοί που κατέγραψαν κάποιες τελικές προσπάθειες -δίχως να ανησυχήσουν βέβαια τον Λαφόν-.

Ενδεικτικό της εικόνας του «Τριφυλλιού» είναι και το γεγονός ότι η ομάδα δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε ένα κόρνερ στο πρώτο 45λεπτο, το οποίο έφυγε πολύ πιο ανώδυνα απ' όσο θα μπορούσε να φανταστεί η ΑΕΛ.

Για την ιστορία, τα xGoals του Παναθηναϊκού ανέρχονταν σε μόλις 0.04, με τον δείκτη αυτό να αποτυπώνει πόσο επικίνδυνη -δεν- ήταν η ομάδα του Ισπανού τεχνικού.