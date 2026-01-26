Λανς: Ανακοινώνει τον Μαζουακού

Ο Αρτούρ Μαζουακού επιστρέφει στη Γαλλία για να παίξει δανεικός για έξι μήνες στη Λανς.

Ο 32χρονος αριστερός μπακ από το Κονγκό, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού τη διετία 2014-2016, θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας.

Η Λανς, δεύτερη φέτος στη βαθμολογία, συμφώνησε τόσο με τον ίδιο, όσο και με τη Σάντερλαντ, για να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού, ως το τέλος της φετινής σεζόν, με οψιόν αγοράς στα πέντε εκατ. ευρώ.

Ο Μαζουακού είχε μόλις τέσσερις συμμετοχές φέτος με τη Σάντερλαντ και αποφάσισε να επιστρέψει στη Γαλλία μετά από 12 χρόνια, έχοντας αποχωρήσει το 2014 από τη Βαλενσιέν για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.