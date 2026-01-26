Το δίλημμα της ΑΕΚ πριν την τελευταία μεταγραφή και η προσφορά και το… γούρι των δύσκολων δανεισμών

Είπε πολλά και ενδιαφέροντα ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου της Τρίπολης όμως όπως είναι φυσιολογικό αυτό που έγινε τίτλος και καπέλωσε όλα τα άλλα ήταν η προαναγγελία απόκτησης του χάφ που θέλει μέσα στην εβδομάδα. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Παρεμπιπτόντως να επαναλάβω για άλλη μια φορά… Έχω παρακολουθήσει όλες τις συνεντεύξεις τύπου του Νίκολιτς, σχεδόν όλες από κοντά, και έχω καταλάβει πως θέλει να ρίχνει τους τόνους όταν τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλά και να προσπαθεί να τονώνει την ομάδα όταν το αποτέλεσμα ή η εικόνα δεν είναι αντάξια των προσδοκιών. Πόσο περισσότερο το Σάββατο που η ομάδα νίκησε σε μια δύσκολη έδρα και την ερχόμενη Κυριακή υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Είναι μετρ σε αυτό και μέχρι τώρα του βγαίνει. Τον δικαιώνει ο χρόνος όπως και σε πολλά άλλα βέβαια…

Ας επιστρέψουμε όμως στην δήλωση για την μεταγραφή που θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι και εδώ. Ο Νίκολιτς μίλησε για μία μεταγραφή αλλά ουσιαστικά για δύο παίκτες. Νεαρός με προοπτική ή έμπειρος και άμεσος game changer όπως τον χαρακτήρισε. Να διευκρινήσουμε εδώ ότι ο νεαρός που θα έρθει αν επιλέγει τελικά αυτή η λύση θα είναι από ότι γνωρίζω η πιο ακριβή περίπτωση. Δεν θα είναι δηλαδή απλά ένα ταλέντο που μπορεί να βγει αλλά ένα πρότζεκτ που θα έχει ήδη… τροχοδρομήσει. Απλά δεν θα έχει την εμπειρία. Εκεί που έχει φτάσει η ΑΕΚ σε πρωτάθλημα και Ευρώπη είναι πολύ πιθανό να επιλέγει η άλλη λύση, του έμπειρου που θα βοηθήσει πιο άμεσα. Όπως είπε κι ο κόουτς όμως όποιος κι αν έρθει τώρα ο άλλος θα έρθει το καλοκαίρι. Οπότε ίσως έχει περισσότερη λογική να έρθει τώρα ο πιο έμπειρος και έτοιμος να μπει με το “καλημέρα” και το καλοκαίρι ο πιο νέος με μεγαλύτερη προοπτική αφού τότε θα έχουν αδειάσει πιθανότατα κι άλλες θέσεις στο κέντρο.

Είναι πιθανό αν αποκτηθεί τελικά ο πιο έμπειρος παίκτης να είναι δανεικός. Προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα ακόμη και για δανεικό χωρίς οψιόν παρότι γνωρίζω πως είναι κάτι που δεν θεωρεί ενδεδειγμένο ο Ριμπάλτα. Προσωπική άποψη είναι αυτή. Ακόμη και για γούρι. Η ΑΕΚ πήρε δύο πρωταθλήματα έχοντας τουλάχιστον έναν παίκτη δανεικό χωρίς οψιόν. Έχει και φέτος τον Ζοάο Μάριο αλλά είναι απολύτως στο χέρι της να τον πάρει αν θέλει το καλοκαίρι και η ίδια απέφυγε να βάλει οψιόν ενώ το 2018 ο Αραούχο και το 2023 ο Πινέδα φαινόταν απίθανο να συνεχίσουν κι άλλο χρόνο. Τελικά έγιναν και οι δύο σημεία αναφοράς επί σειρά ετών. Και δεν έφεραν μόνο γούρι. Ήταν απόλυτοι πρωταγωνιστές στα πρωταθλήματα και όχι μόνο. Επίσης και ο Ολυμπιακός πέτυχε την μεγαλύτερη επιτυχία του με εκ των βασικών πρωταγωνιστών δυο δανεικούς χωρίς οψιόν. Τον Κάρμο και τον Ορτα που ήρθαν, καλή ώρα, Γενάρη. Και είχε και τρίτο δανεικό χώρος οψιόν, τον Ποντένσε. Επίσης πρωταγωνιστής…

Δεν τα γράφω για να πείσω τον… Ριμπάλτα. Έχει το πλάνο του και όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα μόνο εμπιστοσύνη αξίζουν. Τα γράφω επειδή βλέπω πολλούς να χαλιούνται με την προοπτική να έρθει κάποιος δανεικός με οψιόν ή χωρίς στην ΑΕΚ. Κάποιοι, true story, είναι οι ίδιοι που έλεγαν πόσο μάγκας ήταν ο Μαρινάκης τον Γενάρη του 2024 που έφερε Τσικίνιο, Κάρμο και Ορτα και πέτυχε ότι πέτυχε. Η ουσία είναι μία παίδες. Να έρθει ένας καλός παίκτης που να βοηθήσει την ΑΕΚ να πετύχει τους στόχους της ή να φτάσει όσο πιο κοντά μπορεί. Δανεικός ή αγορασμένος με 4-5 εκατομμύρια, νέος ή μεγαλύτερος σε αυτή την φάση είναι δευτερεύων. Έτσι κι αλλιώς οι μεταγραφές δεν θα κρίνουν τα πάντα. Το σημαντικό είναι η ομάδα να συνεχίσει να βελτιώνεται. Οι παίκτες που ήρθαν και αυτός που θα έρθει θα δώσουν κάποιες… λεπτομέρειες που μπορεί στο τέλος να μετρήσουν. Όπως η μαγική ενέργεια του Βάργκα και η ασίστ στον Γιόβιτς που έφερε 3 πόντους ή κάποια γκολ που θα βάλει στο μέλλον ο Ούγγρος γκολτζής. Κάποιο ματς που ο Γκεοργκίεφ θα κληθεί να αντικαταστήσει κάποιον από το ακλόνητο δίδυμο και δεν θα φανεί η διαφορά. Κάποιο γκολ που θα αποτρέψει ή θα δημιουργήσει με μια ανάκτηση ο αμυντικός χάφ. Όλοι όμως ως μέλη του συνόλου που αυτό είναι που μετράει πάντα περισσότερο. Ο Νίκολιτς έχει καταφέρει να φτιάξει ένα σύνολο που με τα πάνω και τα κάτω του κάνει μια πολύ καλή σεζόν και υπόσχεται ακόμη καλύτερο μέλλον. Όσα παραπάνω όπλα έχει τόσο το καλύτερο…