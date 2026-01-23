Αλεξάντερ-Άρνολντ: Σενάρια αποχώρησης μετά από παρέμβαση Αρμπελόα

Το μέλλον του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στη Ρεάλ είναι ολοένα και πιο αβέβαιο, αφού η παρουσία του στην Μαδρίτη δεν έχει εξελιχθεί όπως θα ήθελαν οι άνθρωποι του συλλόγου.

Ο Άγγλος διεθνής, που άφησε τη Λίβερπουλ με μεγάλες προσδοκίες για να φορέσει τη φανέλα των «Μερένγκες», δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να δικαιώσει.

Στα πρώτα του βήματα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» είχε προβλήματα τραυματισμών, με πιο πρόσφατο εκείνον που τον άφησε εκτός δράσης τον προηγούμενο μήνα.

Αγωνιστικά, τα νούμερά του δεν εντυπωσιάζουν, αφού σε 11 συμμετοχές έχει καταγράψει μόλις μία ασίστ, χωρίς να βρει δίχτυα, ενώ η συνολική του εικόνα δεν έχει πείσει ούτε στο αμυντικό ούτε στο δημιουργικό κομμάτι.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Άλβαρο Αρμπελόα είχε κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον ποδοσφαιριστή, στην οποία του ξεκαθάρισε πως αυτή τη στιγμή δεν υπολογίζεται ως βασικό κομμάτι του αγωνιστικού πλάνου.

Μάλιστα, φέρεται να του πρότεινε να εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο ίσως αποδειχθεί καλύτερο για την καριέρα του.