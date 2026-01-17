Τα χρυσά κουτάλια του ποδοσφαιρικού ΟΠΕΚΕΠΕ και η παράγκα του τηγανητού κοτόπουλου

Ο «Στρατηγός» επιστρέφει και σχολιάζει όσα μαγειρεύονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

- Καλώς τα φιλαράκια μου

- Καιρό έχουμε να τα πούμε

- Όμως η επικαιρότητα δε με άφησε ούτε στις σχολικές διακοπές

- Μάζωξη λέει έκανε ο Γιαννάκης- ένας είναι ο Γιαννάκης- στην Παναγιώτα με Προέδρους ΕΠΣ

- ⁠Της Παναγιώτας το κάγκελο δηλαδή

- Για ανατροπή Λανουά, για ανατροπή Μάκη, για καταμέτρηση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο

- Άρχισε από 25, μετά πήγαμε στο «2» μπροστά, πέσαμε στις 18, 17 και εν τέλει πήγαν 8 νοματαίοι και 5-6 τσικό

- Η μάζωξη ονομάστηκε νέο κύμα

- Με τόσα καθαρά πρόσωπα βέβαια μέσα δεν ξέρω μήπως έχουν κάποια άλλη κωδική ονομασία.

- Με Γιαννάκη που ήταν κατηγορούμενος στο coriopolis, τον Σπηλιώτη που έφαγε 6 μήνες για πλαστά δελτία ποδοσφαιριστών, τον Σπάθα που ήταν κατηγορούμενος (αθωώθηκε γιατί ήταν σκευωρία ότι σφύριζε περίεργα) στην αυθεντική Παράγκα θα μπορούσε να ονομαστεί και ΟΠΕΚΕΠΕ Ποδοσφαίρου.

- Αφού άλλωστε και ο Φραπές της Ανατολικής Αττικής εκεί ήταν

- Διαβάσαμε από θρυλικά ΜΜΕ ότι ήταν 20+8

- Αν μετρήσεις εκπροσώπους του νέου κύματος όπως την Καίτη Χωματά, την Πόπη Αστεριάδη και την Αρλέτα ανεβαίνει το νούμερο τελικά

- Κι επειδή δεν του βγήκε το νούμερο άρχισε την περιοδεία ανά την Ελλάδα ο Γιαννάκης

- Πήγε στον φίλο του τον Πανουργιά πρώτα

- Αμ πως, τέτοια στενή φιλία την τελευταία 10ετία έτσι την αφήνεις;

- ⁠Τόσα 0-2 και 2-0 με την προηγούμενη ομάδα του Γιαννάκη;

- ⁠Τόσα πέναλτι;

- ⁠Δεν ξεχνιούνται αυτά

- Όμως το 2026, δεν είναι 2016 κι εκεί αρχίζουν τα προβλήματα

- Στη συνάντηση δε θα μπορούσε να λείψει ο πατήρ Σπάθας αλλά πλέον έχουμε το νέο αστέρι, τον υιό Σπάθα, που γαμπρίζει κάθε Κυριακή

- Ήταν εκεί σε πρωταγωνιστικό ρόλο

- Οι πληροφορίες ότι έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό όταν σκόνταψε ο Γιαννάκης στις σκάλες της Παναγιώτας ελέγχονται ως ανακριβείς

- Στην ΑΕΚ πάντως πρωτοπορούν

- Μετά τη διάλυση του τμήματος χάντμπολ ο Super Mario επέβαλλε 400.000€ πρόστιμο στους παίκτες για την ήττα με τον ΟΦΗ

- Λέγοντας πως θα δώσει τα χρήματα στην ερασιτεχνική

- Τον μπαγάσα βρήκε τους παίκτες του ποδοσφαίρου να πληρώσουν για τα σπασμένα της ερασιτεχνικής

- Στο επόμενο πρόστιμο μπορεί να πάρει και διαγώνιο στο βόλεϊ η ΑΕΚ.

- Ποιος βλέπετε να είναι ο επόμενος διαμαρτυρόμενος; Μήπως ο ΠΑΟΚ;

- Πέρασε ένας γύρος, φτάσαμε 17η αγωνιστική και δεν έχει κερδίσει ένα τρίποντο από τη διαιτησία. Ο Μάκης τι κάνει;

- Στον Παναθηναϊκό τα πέναλτι πάνε 2-2.

- Η παράγκα KFC του Αλαφούζου είναι πιο δυνατή από την παράγκα της Παναγιώτας.

- Γιαννάκη και Παναγιώτα εσείς; Φτερούγες κοτόπουλου και KFC εμείς.

- Μα τι μου ξέφυγε μόλις. Παράγκα της Παναγιώτας

- Λέτε;

- Άλλωστε οι πρωταγωνιστές οι ίδιοι είναι. Απλά όπου Θωμάς βάλτε Γιαννάκης. Αναμένονται εξελίξεις

- Αυτά για σήμερα φιλαράκια μου.

- Την επόμενη θα σας έχω ωραία ντεσού.

Ο Στρατηγός