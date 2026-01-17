Τα χρυσά κουτάλια του ποδοσφαιρικού ΟΠΕΚΕΠΕ και η παράγκα του τηγανητού κοτόπουλου

- Καλώς τα φιλαράκια μου
- Καιρό έχουμε να τα πούμε
- Όμως η επικαιρότητα δε με άφησε ούτε στις σχολικές διακοπές
- Μάζωξη λέει έκανε ο Γιαννάκης- ένας είναι ο Γιαννάκης- στην Παναγιώτα με Προέδρους ΕΠΣ
- Της Παναγιώτας το κάγκελο δηλαδή
- Για ανατροπή Λανουά, για ανατροπή Μάκη, για καταμέτρηση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο
- Άρχισε από 25, μετά πήγαμε στο «2» μπροστά, πέσαμε στις 18, 17 και εν τέλει πήγαν 8 νοματαίοι και 5-6 τσικό
- Η μάζωξη ονομάστηκε νέο κύμα
- Με τόσα καθαρά πρόσωπα βέβαια μέσα δεν ξέρω μήπως έχουν κάποια άλλη κωδική ονομασία.
- Με Γιαννάκη που ήταν κατηγορούμενος στο coriopolis, τον Σπηλιώτη που έφαγε 6 μήνες για πλαστά δελτία ποδοσφαιριστών, τον Σπάθα που ήταν κατηγορούμενος (αθωώθηκε γιατί ήταν σκευωρία ότι σφύριζε περίεργα) στην αυθεντική Παράγκα θα μπορούσε να ονομαστεί και ΟΠΕΚΕΠΕ Ποδοσφαίρου.
- Αφού άλλωστε και ο Φραπές της Ανατολικής Αττικής εκεί ήταν
- Διαβάσαμε από θρυλικά ΜΜΕ ότι ήταν 20+8
- Αν μετρήσεις εκπροσώπους του νέου κύματος όπως την Καίτη Χωματά, την Πόπη Αστεριάδη και την Αρλέτα ανεβαίνει το νούμερο τελικά
- Κι επειδή δεν του βγήκε το νούμερο άρχισε την περιοδεία ανά την Ελλάδα ο Γιαννάκης
- Πήγε στον φίλο του τον Πανουργιά πρώτα
- Αμ πως, τέτοια στενή φιλία την τελευταία 10ετία έτσι την αφήνεις;
- Τόσα 0-2 και 2-0 με την προηγούμενη ομάδα του Γιαννάκη;
- Τόσα πέναλτι;
- Δεν ξεχνιούνται αυτά
- Όμως το 2026, δεν είναι 2016 κι εκεί αρχίζουν τα προβλήματα
- Στη συνάντηση δε θα μπορούσε να λείψει ο πατήρ Σπάθας αλλά πλέον έχουμε το νέο αστέρι, τον υιό Σπάθα, που γαμπρίζει κάθε Κυριακή
- Ήταν εκεί σε πρωταγωνιστικό ρόλο
- Οι πληροφορίες ότι έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό όταν σκόνταψε ο Γιαννάκης στις σκάλες της Παναγιώτας ελέγχονται ως ανακριβείς
- Στην ΑΕΚ πάντως πρωτοπορούν
- Μετά τη διάλυση του τμήματος χάντμπολ ο Super Mario επέβαλλε 400.000€ πρόστιμο στους παίκτες για την ήττα με τον ΟΦΗ
- Λέγοντας πως θα δώσει τα χρήματα στην ερασιτεχνική
- Τον μπαγάσα βρήκε τους παίκτες του ποδοσφαίρου να πληρώσουν για τα σπασμένα της ερασιτεχνικής
- Στο επόμενο πρόστιμο μπορεί να πάρει και διαγώνιο στο βόλεϊ η ΑΕΚ.
- Ποιος βλέπετε να είναι ο επόμενος διαμαρτυρόμενος; Μήπως ο ΠΑΟΚ;
- Πέρασε ένας γύρος, φτάσαμε 17η αγωνιστική και δεν έχει κερδίσει ένα τρίποντο από τη διαιτησία. Ο Μάκης τι κάνει;
- Στον Παναθηναϊκό τα πέναλτι πάνε 2-2.
- Η παράγκα KFC του Αλαφούζου είναι πιο δυνατή από την παράγκα της Παναγιώτας.
- Γιαννάκη και Παναγιώτα εσείς; Φτερούγες κοτόπουλου και KFC εμείς.
- Μα τι μου ξέφυγε μόλις. Παράγκα της Παναγιώτας
- Λέτε;
- Άλλωστε οι πρωταγωνιστές οι ίδιοι είναι. Απλά όπου Θωμάς βάλτε Γιαννάκης. Αναμένονται εξελίξεις
- Αυτά για σήμερα φιλαράκια μου.
- Την επόμενη θα σας έχω ωραία ντεσού.
Ο Στρατηγός