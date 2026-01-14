Τρομερό γκολ από τον Οζντόεφ και 0-2 ο ΠΑΟΚ στο πρώτο τέταρτο (vid)

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον Ρώσο χαφ να κάνει το μονοκόμματο σουτ και να νικάει τον Τζολάκη που έμεινε άγαλμα στο 15'.

Το 0-2: