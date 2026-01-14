Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPERBET ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Τρομερό γκολ από τον Οζντόεφ και 0-2 ο ΠΑΟΚ στο πρώτο τέταρτο (vid) 14-01-2026 19:00 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Μαγκομέντ Οζντόεφ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον Ρώσο χαφ να κάνει το μονοκόμματο σουτ και να νικάει τον Τζολάκη που έμεινε άγαλμα στο 15'. Το 0-2: Η δύσκολη απόφαση του ΠΑΟΚ για τον Τζόναθαν Γκόμες menshouse.gr Μετά τις προσβλητικές αναρτήσεις για τη Μαρία Καρυστιανού: Επιστρέφει κανονικά στο ραδιόφωνο 1,5 χρόνο μετά dailymedia.gr Ήταν γνωστό απ’ την αρχή για τον Ταμπόρδα menshouse.gr Από το Bachelor, πρώτη σε αγώνες bodybuilding: Τη νέα εικόνα της Αθηνάς New York δεν θα την πίστευε ούτε ο Αλέξης Παπάς (Pics) dailymedia.gr Το πρωί μπάνιο, το βράδυ ύπνος με σεντόνι: Ο πιο δροσερός προορισμός που δεν χρειάζεται aircondition ακόμα και στην καρδιά του Αυγούστου menshouse.gr Οι μισοί δεν πιάνουν ούτε τη βάση: Μπορείς πάνω από 8/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο tricky στον κόσμο; menshouse.gr «Τα είχε σε έναν φοριαμό με κλειδαριά με συνδυασμό»: Το νέο στοιχείο για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο που ανατρέπει όσα ξέραμε instanews.gr Χτύπημα στα δεξιά του Σαμαρά: 2 πολύ δυνατά ονόματα για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ instanews.gr Τρομερό γκολ από τον Οζντόεφ και 0-2 ο ΠΑΟΚ στο πρώτο τέταρτο (vid) SHARE