Στη Ρεάλ δεν αρκεί να ξέρεις ποδόσφαιρο

Μπορεί να έφτασε στην Ρεάλ Μαδρίτης με τις καλύτερες προϋποθέσεις, μπορεί να έκανε άπαντες να πιστέψουν, αλλά φεύγει ως αποτυχημένος. Και μόνο έτσι θα μπορούσε να φύγει. Γράφει ο Νίκος Ιωάννου

Το περασμένο καλοκαίρι, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε πως ήταν η ώρα ο Κάρλο Αντσελότι να αφήσει την Ισπανία και να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, αφού η διοίκηση είχε ήδη βρει τον αντικαταστάτη του. Κάποιον που θα έφερνε νέες ιδεές και νέα δεδομένα στο ποδόσφαιρο που ολοένα και αλλάζει.

Όντως, ο Τσάμπι Αλόνσο έμοιαζε ιδανική λύση. Είχε εξαιρετική παρουσία στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, είχε πάρει πρωτάθλημα και έδειχνε να διαχειρίζεται άψογα τους παίκτες που είχε στην διάθεσή του. Και όλοι θεώρησαν πως ο Ισπανός ήταν το κατάλληλο fit για την «Βασίλισσα».

Ωστόσο 34 αγώνες μετά, ο Τσάμπι Αλόνσο αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας, φεύγοντας με την «ρετσινιά» του αποτυχημένου και την αίσθηση πως δεν είχε να δώσει κάτι παραπάνω στην Ρεάλ.

Θα αναρωτηθεί κανείς «μα πού είναι η αποτυχία; Δεύτερος με μόλις στο -4 στο πρωτάθλημα, εξασφαλισμένη θέση στα νοκ άουτ του Champions League, μέσα στον στόχο του Κυπέλλου Ισπανίας. Δηλαδή έχασε μόνο το Super Cup».

Όχι, ο Τσάμπι Αλόνσο έχασε πολλά παραπάνω από έναν τελικό Super Cup Ισπανίας πριν φύγει. Έχασε πρώτον και κύριο τα αποδυτήρια, έχασε την εμπιστοσύνη των φιλάθλων, έχασε την λαχτάρα της επιτυχίας και έχασε και την στήριξη της διοίκησης.

Ο Ισπανός μπορεί ως παίκτης της Ρεάλ να απολάμβανε την εμπιστοσύνη των συμπαικτών του, να είχε τις ηγετικές ικανότητες και να ρύθμιζε το παιχνίδι, όμως ως προπονητής δεν τα πήγε τόσο καλά (στην Μαδρίτη τουλάχιστον).

Τσακωμοί με τους παίκτες και άρνηση να χρησιμοποιεί νεαρούς, τρανό παράδειγμα ο Έντρικ, παρά μόνο όταν δεν υπήρχε άλλη λύση. Όπως ακόμη είχε καταφέρει να κάνει ξένα σώματα παίκτες όπως ο Ρούντιγκερ και ο Αλάμπα που μέχρι την περσινή σεζόν ήταν σταθεροί στο παιχνίδι τους. Μπορεί να υπήρξαν τραυματίες, αλλά μέχρι να βγουν στα pits ο Τσάμπι είχε φροντίσει να τους παραγκωνίσει.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αποδείξει πως δεν βάζει κανένα πρόσωπο πάνω από τον σύλλογο με φωναχτά παραδείγματα τους Κασίγιας, Ράμος, Μαρσέλο, Μόντριτς κ.α.

Ο Τσάμπι φάνηκε πως πήγε να μπει εκείνος πάνω από όλους και όλα, με σκοπό να περάσει τις ιδέες του. Όμως κάπου δεν το χειρίστηκε σωστά. Ήρθε σε ρήξη με τον Βινίσιους, ο οποίος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία της ομάδας. Ήρθε σε ρήξη με τον Έντρικ, με αποτέλεσμα να δωθεί δανεικός στη Λιόν, καθώς δεν του έδωσε χρόνο και ας είναι ένα από τα μεγάλα πρότζεκτ της «Βασίλισσας».

Και οκ μέχρι εκεί, είχε την στήριξη από την Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος σκέφτηκε πως πρέπει να τον αφήσει να δείξει το έργο του.

Αλλά τα στραβοπατήματα ήταν πολλά και μαζεμένα, με αποτέλεσμα να δείχνουν ότι ο Τσάμπι Αλόνσο έχει εγκλωβιστεί στο σχέδιο που ο ίδιος έφτιαχνε. Και ο Πέρεθ που έχει συνηθίσει να βλέπει την ομάδα του να γεύεται τις επιτυχείς την μια πίσω από την άλλη δεν συγχωρεί.

Δύσκολα η Ρεάλ Μαδρίτης έχει χάσει μέσα σε μια (βασικά μισή) σεζόν από Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν.

Και όμως αυτό συνέβη υπό την παρουσία του Ισπανού τεχνικού στο τιμόνι του πάγκου. Και όπως είναι λογικό έφερε γκρίνια και δυσπιστία.

Μπορεί να θεωρηθεί πως η Ρεάλ Μαδρίτης δεν του έδωσε τον κατάλληλο χρόνο για να δείξει πράγματα, αλλά δεν είναι έτσι. Διότι η Ρεάλ είναι η Ρεάλ, και δεν μπορεί να αναμένει να βγεις εκτός στόχων για να αλλάξει τα κακώς κείμενα.

Η αίσθηση είναι πως αν ο Αλόνσο συνέχιζε δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί τους αγώνες, το ρόστερ και τις απαιτήσεις του συλλόγου. Κάτι που είχε ήδη αρχίσει να συμβαίνει.

Και αυτό είναι αποτυχία για τον ίδιο, με την «Βασίλισσα» να προλαβαίνει να του κουνάει μαντήλι λίγο πριν την καταστροφή.

Αναμφίβολα, ο Ισπανός γνωρίζει ποδόσφαιρο, ξέρει πως παίζεται το άθλημα, αλλά ίσως ακόμη να μην ξέρει πώς να συνδυάζει γνώσεις και απαιτήσεις. Τουλάχιστον όχι ακόμη στο μεγαλύτερο κλαμπ παγκοσμίως. Διότι στην Ρεάλ Μαδρίτης δεν αρκεί να ξέρεις μόνο ποδόσφαιρο. Πρέπει να ξέρεις πως να εμπνέεις μέχρι και τα σημαιάκια του κόρνερ.

Και ναι, ο Τσάμπι Αλόνσο φεύγει ως αποτυχημένος από την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά για το πρότζεκτ και όχι για τις γνώσεις του. Ίσως η επόμενη ομάδα που θα πάει να είναι η νέα «Λεβερκούζεν».

Όμως και ο ίδιος θα πρέπει να δει πως δεν μπορεί να τα βάζει με τους «αστέρες» για να φανεί σκληρός. Θα πρέπει να μάθει να τους χειρίζεται και να βαδίζει μαζί τους.