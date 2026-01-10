Show και στις δηλώσεις από Ντέλια - Ζαφείρη: «Ωραίο συναίσθημα να παίζεις με αυτόν τον κύριο, τον Ιωάννη» (vids)

Απολαυστικοί Γιάννης Κωνσταντέλιας και Χρήστος Ζαφείρης, οι οποίοι ζουν για να παίζουν παρέα και να κάνουν αυτό που αγαπούν. Να παίζουν ποδόσφαιρο.

Ντεμπούτο στη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για τον Χρήστο Ζαφείρη, ο οποίος έδειξε παίκτης Λουτσέσκου από... νωρίς, δηλώνοντας: «Πιστεύω για μένα ήταν ντεμπούτο, ωραίο. Κάναμε τη δουλειά μας. Για μένα να έχεις συμπαίκτη τον Ιωάννη, έναν καλό σου φίλο να παίζει μπροστά, είναι κάτι ωραίο. Παίζουμε ωραία μπάλα και περνάμε καλά».

Όμως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν... έμεινε πίσω. «Ωραίο να κάνεις μία δουλειά που τη χαίρεσαι. Μία ωραία μέρα για μας», δείχνοντας το πόσο απολαμβάνουν αυτά τα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο.

Η δουλειά και η συγκέντρωση όμως δεν σταματάει -παρά τις όποιες φιλίες-, με τον Έλληνα χαφ να υπογραμμίζει: «μου αρέσει πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και να πηγαίνουμε πάντα για τη νίκη».

«Ναι ναι ωραίο συναίσθημα να παίζεις με αυτόν τον κύριο εδώ», απάντησε ο απολαυστικός Γιάννης Κωνσταντέλιας, που πρόσθεσε δύο ακόμα γκολ σήμερα κόντρα στον Παναιτωλικό.

Focus στο επόμενο παιχνίδι αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ο Ζαφείρης, «Προσπαθούμε να πάρουμε τους τρεις πόντους με ωραίο ποδόσφαιρο. Πάμε για τη νίκη την Τετάρτη», με τον Έλληνα «μάγο» να ολοκληρώνει «Η ομάδα παίρνει αυτοπεποίθηση όλο και περισσότερο. Κάθε ματς είμαστε και πιο δυνατοί».