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Νίκη Βόλου - Ηρακλής: Η απάντηση του Tζανετόπουλου για το 1-1 (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Αντάμ Τζανετόπουλος με καρφωτή κεφαλιά ισοφάρισε για τη Νίκη σε 1-1 - Δείτε το γκολ!
Νίκη Βόλου - Ηρακλής: Η απάντηση του Tζανετόπουλου για το 1-1 (vid)