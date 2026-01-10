Το μάθημα Στρακόσα και η μαγεία της… Παναγιώτας

Ακούγοντας τον Θωμά Στρακόσα να μιλάει για την καριέρα του στην ΑΕΚ αλλά και στην Ιταλία όπου έγραψε ιστορία με την Λάτσιο ήρθε πάλι στο μυαλό η περυσινή παράνοια που συνεχίστηκε και λίγο στην αρχή της φετινής σεζόν μέχρι εκείνο το μαγικό βράδυ στις Βρυξέλλες. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Η ευρύτερη έννοια οργανισμός ΑΕΚ και βέβαια, η… σόσιαλ μίντια κοινότητα της ΑΕΚ παραλίγο να βγάλει άχρηστο και να τελειώσει χωρίς κανέναν απολύτως λόγο έναν τερματοφύλακα με ποιότητα και βιογραφικό που ακόμη φαίνεται απίστευτο το ότι σε αυτή την ηλικία επέστρεψε και παίζει στην Ελλάδα. Χαίρομαι που ήμουν στην μειοψηφία της άλλης πλευράς και καμαρώνω για το κράξιμο που είχα φάει επειδή έλεγα το αυτονόητο. Πως η ΑΕΚ είναι πολύ τυχερή που έχει έναν τέτοιο τερματοφύλακα και πως πρέπει να τον εκμεταλλευτεί στο 100% επειδή πολύ απλά μπορεί να κάνει την διαφορά για πλάκα στο Ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη που σίγουρα θα έπαιζε ξανά.

Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το πολύ σημαντικό ήταν πως ο Θωμάς στηρίχτηκε από τους προπονητές του. Πρώτα ο Αλμέιδα που άντεξε την πίεση του να γράφεται σε άρθρα και σόσιαλ πως είναι… έγκλημα που δεν παίζει ο Μπρινιόλι και είχε τον Στρακόσα βασικό σε όλη την κανονική περίοδο. Και βέβαια από τον Νίκολιτς, που ήρθε και ενώ υπήρχε στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα πως το καλύτερο θα ήταν να βρεθεί ομάδα να αγοράσει τον Στρακόσα για να γλιτώσει η ΑΕΚ και το ακριβό συμβόλαιο, αυτός ξεκαθάρισε πάρα πολύ νωρίς εκεί που έπρεπε πως αυτός είναι ο τερματοφύλακας του και η επιλογή τον δικαίωσε λίγο περισσότερο από όσο περιμέναμε όσοι το περιμέναμε.

Ο Στρακόσα είναι από τους πυλώνες της φετινής ΑΕΚ όμως και πέρυσι μετά τον εφιάλτη στη Νόα δεν έκανε κακή χρονιά παρότι ο τρόπος παιχνιδιού και τα γενικότερα προβλήματα της τρίτης χρονιάς Αλμέιδα έπληξαν την θέση του τερματοφύλακα. Σε κάθε περίπτωση, όταν ο Στρακόσα βγήκε από την ενδεκάδα για τα τελευταία 8 ματς, η ΑΕΚ ήταν δύο πόντους πίσω από τον πρώτο Ολυμπιακό. Ειλικρινά δεν θέλω να θυμάμαι ποια ήταν η διαφορά στην τελική βαθμολογία. Τέλος πάντως. Ας προχωρήσουμε μπροστά. Επειδή όμως ξαναρχίζουν οι αγώνες και η ΑΕΚ δεν θα νικάει συνέχεια να το έχουμε στο μυαλό μας.

Οι παίκτες της ΑΕΚ άλλωστε, με όσα έχουν πετύχει μέχρι τώρα μετά από μια καταστροφική σεζόν αξίζουν στήριξη και στα δύσκολα. Ευτυχώς την είχαν, την έχουν και θα την έχουν από τον κόσμο που πάει στο γήπεδο και έχει πάρει άριστα κυρίως στα δύσκολα. Ο Στρακόσα είναι μια ακραία περίπτωση γατί θα μπορούσε να καεί ένας παίκτης διαφοράς που κατάφερε να αποκτήσει η ΑΕΚ όμως ακόμη και χαμηλότερου βεληνεκούς ποδοσφαιριστές αξίζουν ένα μίνιμουμ στήριξης. Μπορεί στα λίγα λεπτά που παίζουν να κάνουν κάτι σπουδαίο. Το ποδόσφαιρο είναι μαγικό…

Μαγική δεν ξέρω αν ήταν η βραδιά στην Παναγιώτα για όσους βρέθηκαν εκεί αλλά έγιναν μαγικά πράγματα. Καταρχάς η συγκέντρωση Ενώσεων για τον… αντί-Λανουά αγώνα, αφού είδαμε πως το ότι ήταν και κατά του Μάκη, κρύφτηκε επιμελώς στα μέσα Ολυμπιακής προπαγάνδας. Αν διάβαζες τις διαρροές της κάθε πλευράς, θα νόμιζες πως ήταν live από παράσταση του Ντέιβιντ Κόπερφιλντ. Ήταν 8 αλλά και 14, ήταν 20 αλλά και 28. Εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν όπως ο διάσημος μάγος πήγαινε και έφερνε το… αεροπλάνο στο κορυφαίο του κόλπο. Και έτσι, όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Μαγική ήταν και η κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου που έκλεψε τα περισσότερα φώτα δημοσιότητας σε μια συγκέντρωση που δεν… συμμετείχε. Και με αυτά που είπε αλλά κυρίως, με την απρόβλεπτη εμφάνιση του.

Από τις πιο αντισυμβατικές κινήσεις που έχει κάνει ιδιοκτήτης ομάδας. Κι αν βγαίνει ένα συμπέρασμα είναι πως ο Μάριος είναι σε φουλ φόρμα. Διακωμώδησε σε 3 λεπτά μια συνάντηση που περίμενε όλη η Ελλάδα εδώ και 20 μέρες. Πέρασε μήνυμα στους συγκεντρωμένους αλλά κυρίως, σε όσους δεν ήταν εκεί. Και το μήνυμα ήταν δυνατό όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις, όπου η κάθε πλευρά έδειξε τον… χαρακτήρα της. Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε το κοινό του πως και ο Ηλιόπουλος συστρατεύεται με την επαναστατική οργάνωση για την άλωση της ΕΠΟ, της καλύτερης των τελευταίων ετών όπως έγραφαν μέχρι πριν λίγο καιρό οι ίδιοι που τώρα έχουν σηκώσει τα λάβαρα. Έτσι είναι ο Ολυμπιακός. Όλα δικά του.

Από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε κι αυτός αφού ένα είναι το όνειρο του διαχρονικά. Η Αθήνα ενωμένη απέναντι στον μεγάλο ΠΑΟΚ. Θεώρησαν σαφέστατη συστράτευση με το μέτωπο Ολυμπιακού το ότι ο Ηλιόπουλος πήγε ακάλεστος στην Παναγιώτα και είπε αυτά που είπε λίγο πριν απολαύσει σε άλλο τραπέζι τα μπριζολάκια του. Ερμήνευσαν έτσι τα λόγια του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ οι άνθρωποι που έσκιζαν τα ρούχα τους πως δεν υπήρχε συμμαχία με τον Ολυμπιακό ακόμη και μετά την δήλωση του Γιάννη Σπάθα πως ψήφισε Γκαγκάτση με εντολή Μαρινάκη. Ούτε όταν είδαν μέσα στο συμβούλιο των 11 του Μάκη, δύο ανθρώπους που είχαν κατέβει με το ψηφοδέλτιο Αυγενάκη - Μαρινάκη απέναντι στο ψηφοδέλτιο ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στις αμέσως προηγούμενες εκλογές. Και βέβαια υπάρχει και χειροπιαστη… απόδειξη. Χαιρέτησε με χειραψία όλους τους παρευρισκόμενους όταν έφτασε. Κανένα πρόβλημα. Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Εδώ πίστεψαν ότι ο Ολυμπιακός πιάνεται… φίλος!