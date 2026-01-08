Ηλιούπολη: Ενίσχυση με Παπασάββα

Μια ακόμη μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε η Ηλιούπολη, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου αμυντικού χαφ Αντώνη Παπασάββα.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την απόκτηση του Αντώνη Παπασάββα.

Ο Αντώνης Παπασάββας γεννήθηκε στις 20 Μαρτίου 1995 και αγωνίζεται ως αμυντικός χαφ.

Ξεκίνησε από τα τοπικά πρωταθλήματα και συνέχισε στην ακαδημία του Ολυμπιακού. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Τύρναβο, Αστέρα Βάρης, Τρίγλια Ραφήνας, Αχαρναϊκό, Αιγάλεω, Πανθηραϊκό, Κηφισιά, με τελευταία ομάδα του τον Ηρακλή.

Έχει καταγράψει συμμετοχές στη Σούπερ Λίγκα, στη Σούπερ Λίγκα 2 και στο Κύπελλο Ελλάδας, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής ομάδας Κ18 και Κ19.

🫂 Αντώνη, καλώς ήρθες, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!