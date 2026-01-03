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Τεράστια ευκαιρία ο ΟΦΗ από κοντά, έσωσε ο Τζολάκης (vid)

Ποδόσφαιρο
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Τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει είχε ο ΟΦΗ κόντρα στον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό, ωστόσο ο Σαλσέδο δεν κατάφερε να βρει δίχτυα με προβολή από κοντά, με τον Τζολάκη να τον σταματά.

Δείτε εδώ:

Τεράστια ευκαιρία ο ΟΦΗ από κοντά, έσωσε ο Τζολάκης (vid)