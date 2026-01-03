Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPER CUP Τεράστια ευκαιρία ο ΟΦΗ από κοντά, έσωσε ο Τζολάκης (vid) 03-01-2026 17:34 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΗ Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει είχε ο ΟΦΗ κόντρα στον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό, ωστόσο ο Σαλσέδο δεν κατάφερε να βρει δίχτυα με προβολή από κοντά, με τον Τζολάκη να τον σταματά. Δείτε εδώ: Το πιο δυνατό όνομα έως τώρα: Της έκανε τελικά πρόταση ο Σαμαράς instanews.gr Μόνο ένας δεν βλέπει Ισπανία στον τελικό menshouse.gr Ο Λορέντζο Καριέρε, το θαύμα και τα σχέδια που άλλαξαν βίαια dailymedia.gr Χειροποίητος γύρος, όλα φρέσκα και ζουμερά: Το τελευταίο τυλιχτό - ποίημα της Αθήνας που κοστίζει μόνο 2,50€ menshouse.gr Η άνιση μάχη για ένα 8άρι πολύ υψηλών προδιαγραφών menshouse.gr Κοντά σε μεγάλο ποδοσφαιρικό deal: Ποια διοργάνωση πάει να κλείσει η ΕΡΤ dailymedia.gr Το μεγαλύτερο οικονομικό πακέτο της θητείας του: Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης instanews.gr Μέχρι 1 λάθος, εύγε: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ελληνικής γεωγραφίας με τις πιο ύπουλες ερωτήσεις; menshouse.gr Τεράστια ευκαιρία ο ΟΦΗ από κοντά, έσωσε ο Τζολάκης (vid) SHARE