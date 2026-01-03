Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Η είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο του Παγκρήτιου (vid)

Εξαιρετική είναι η ατμόσφαιρα στο Παγκρήτιο, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ να υποδέχονται τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο.

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