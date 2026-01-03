Με Ταρέμι στην κορυφή ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΟΦΗ (pic)

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τον μεγάλο τελικό του Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ (17:00).

Οι Πειραιώτες αναμετρώνται με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στον μεγάλο τελικό του Betsson Super Cup (17:00) και η ενδεκάδα του Ολυμπιακού έγινε γνωστή.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινάει με τον Τζολάκη στην εστία και τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Ρέτσο και Ορτέγκα στην άμυνα. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Μουζακίτης και Έσε, ενώ μπροστά τους θα βρίσκεται ο Τσικίνιο. Στα άκρα της επίθεσης θα κινούνται οι Ποντένσε και Μαρτίνς, με μοναδικό προωθημένο τον Ταρέμι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι.