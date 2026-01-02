Daily Mail: «Η Ρέιντζερς εντείνει τις προσπάθειές της για τον Πενράις»

Σε προχωρημένο στάδιο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Ένωση, φαίνεται να είναι οι επαφές της Ρέιντζερς με την ΑΕΚ για το Τζέιμς Πενράις.
Σύμφωνα με την Daily Mail: «Η Ρέιντζερς έχει δείξει σαφές ενδιαφέρον για την απόκτηση του Τζίμς Πενράις και εντείνει τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας».
Ο πρώην αριστερός μπακ της Χαρτς , έφτασε στην AEK το καλοκαίρι έναντι 2,3 εκατ. ευρώ με συμβόλαιο έως το 2028 , αλλά οι «προτεστάντες» θέλουν να προσφέρουν στον Ρολ μια κάλυψη στη θέση του αριστερού μπακ, όπου ο έφηβος Τζέιντεν Μεγκόμα είναι η μόνη επιλογή του.