Για μυϊκό πρόβλημα του Ντέσερς κάνουν λόγο οι Νιγηριανοί

Ο Σίριλ Ντέσερς έμεινε εκτός αποστολής για το Νιγηρία - Ουγκάντα και στην πατρίδα του κάνουν λόγο για μυϊκό πρόβλημα. Καμία σχέση με τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός στον Παναθηναϊκό.

Ο Νιγηριανός επιθετικός του «Τριφυλλιού» εκπροσωπεί αυτό το διάστημα την χώρα του στο Κόπα Άφρικα και στο σημερινό ματς με την Ουγκάντα αναμενόταν να πάρει χρόνο συμμετοχής από τον προπονητή του.

Τελικά δεν βρισκόταν ούτε στον πάγκο των «Σούπερ Αετών», κάτι που σύμφωνα με τους συμπατριώτες του οφείλεται σε κάποιο μυϊκό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, αλλά δεν μοιάζει ιδιαίτερα ανησυχητικό.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι αυτό το θέμα δεν έχει καμία σχέση με το πρόβλημα που τον είχε αφήσει για καιρό εκτός δράσης στον Παναθηναϊκό, αφού τότε είχε τραυματιστεί στον αστράγαλο και δεν είχε κανένα μυϊκό πρόβλημα.

Φυσικά οι «πράσινοι» θα παρακολουθούν με ενδιαφέρον και αγωνία τις όποιες εξελίξεις.