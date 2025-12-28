Μάνατζερ Ντραγκόφσκι στο SDNA: «Είναι όλα ψέματα, ποτέ δεν θα έλεγε τέτοια πράγματα ο 'Ντράγκο'»

Ο ατζέντης του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, Μάριους Κουλέζα διέψευσε κατηγορηματικά στο SDNA όσα αναφέρονται το τελευταίο διάστημα για τις προθέσεις του Πολωνού διεθνή γκολκίπερ αλλά και τους προβληματισμούς του για την επόμενη μέρα της καριέρας του!

Ουκ ολίγα σενάρια εξυφαίνονται εσχάτως περί αποχώρησης του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι από το «Τριφύλλι» με την Βίντζεφ Λοτζ να είναι μια από τις ομάδες που φέρονται να ασχολούνται με την περίπτωση του 28χρονου τερματοφύλακα. Μάλιστα κάποιοι έφτασαν στο σημείο να κάνουν λόγω ακόμη και πρόωση απόσυρση του Πολωνού γκολκίπερ, καθώς όπως τονίστηκε δεν απολαμβάνει πλέον το ποδόσφαιρο!



Ο μάνατζερ του Ντραγκόφσκι, Μάριους Κουλέζα δεν έκρυψε την έκπληξη του μιλώντας στο SDNA, ενώ εμφανίστηκε ενοχλημένος από τις φήμες που διαρρέονται για τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκό .

«Κανείς δεν είπε το παραμικρό, ειδικά ο 'Ντράγκο' που δεν μιλάει σε δημοσιογράφους. Μην ασχολείστε με ψέματα. Δεν ισχύει τίποτα και απορώ πως βγαίνουν τέτοιες φήμες.



Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Είναι ανάξια σχολιασμού όλα αυτά. Ο Ντραγκόφσκι είναι 28 ετών και έχει ακόμη μέλλον στο ποδόσφαιρο. Δεν θα έλεγε τέτοια πράγματα σε κανέναν. Θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο, είναι μικρός ακόμα. Το θέμα είναι πως θέλει να έχει χρόνο συμμετοχής για να πάει με την Πολωνία στο Μουντιάλ».



Ο Ντραγκόφσκι αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό από τον Ιανουάριο του 2024, ωστόσο δεν δείχνει να βρίσκεται στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ με τους Λαφόν και Κότσαρη να τον έχουν προσπεράσει στην ιεραρχία. Το συμβόλαιο του πρώην γκολκίπερ της Φιορεντίνα με τους «πράσινους» εκπνέει τον Ιούνιο του 2028. Στην περυσινή σεζόν κατέγραψε 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, όμως φέτος αριθμεί μέχρι στιγμής μόλις 14.