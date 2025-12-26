Μαρσέλο: «Δεν ήμουν ποτέ αθλητής, δεν πήγαινα γυμναστήριο, δεν έκανα δίαιτα»

Σε μια συνέντευξη που συζητήθηκε έντονα, ο Μαρσέλο αποκάλυψε πως ποτέ δεν αισθάνθηκε ότι ζούσε όπως ένας τυπικός επαγγελματίας αθλητής, παραδεχόμενος ότι δεν ακολουθούσε ειδική δίαιτα ούτε συνήθιζε να περνά ώρες στο γυμναστήριο.

Αν και θεωρείται από πολλούς ως ένας από τους κορυφαίους αριστερούς μπακ όλων των εποχών, ο Βραζιλιάνος είχε συχνά να αντιμετωπίσει σχόλια για το βάρος και τη φυσική του κατάσταση, ιδιαίτερα στις περιόδους που η Ρεάλ Μαδρίτης δεν απέδιδε καλά. Ο ίδιος, ωστόσο, εξηγεί ότι ποτέ δεν προβληματίστηκε, καθώς η σωματική του διάπλαση ήταν πάντα ίδια και δεν είχε εμμονή με την εικόνα του.

Μιλώντας στο podcast «Under the Goalposts» του Ίκερ Κασίγιας, ο Μαρσέλο αποκάλυψε ότι πρόσφατα παρακολουθούσε παλιά βίντεο με τα παιδιά του. «Ο γιος μου, ο Liam, με ρώτησε αν τότε ήμουν… χοντρός. Και του απάντησα χωρίς δισταγμό: “Ναι, έτσι ήμουν”. Ποτέ δεν είχα κοιλιακούς σαν τον Ρονάλντο. Πάντα είχα λίγη κοιλιά – αυτό ήταν το σώμα μου», ανέφερε αστειευόμενος.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πάντα απολάμβανα τη ζωή. Φυσικά έκανα προπόνηση, αλλά δεν πήγαινα συστηματικά στο γυμναστήριο ούτε κρατούσα αυστηρό πρόγραμμα διατροφής. Αργότερα άρχισα να προσέχω περισσότερο, αλλά ο τρόπος παιχνιδιού μου και η φυσική μου κατάσταση ήταν πάντα σταθερά. Σε δύσκολες στιγμές, βέβαια, έλεγαν πως είμαι υπέρβαρος — κάτι συνηθισμένο στο ποδόσφαιρο».

Ο Μαρσέλο φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού, από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2023, πριν επιστρέψει στη Βραζιλία για τη Φλουμινένσε. Με τους Πειραιώτες κατέγραψε 10 συμμετοχές και σημείωσε τρία γκολ — όλα απέναντι στον Ατρόμητο στο Κύπελλο, συμβάλλοντας στην πρόκριση με συνολικό σκορ 6–3 στη φάση των «16».