Μαντσίνι για μεγάλη ελληνική ομάδα

Ο Αργεντινός δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό και μετά το καλοκαίρι και ήδη υπάρχει συζήτηση ακόμα και για αποχώρηση του τον Ιανουάριο. Ο ίδιος πάντως θέλει να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο.

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