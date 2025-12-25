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Μαντσίνι για μεγάλη ελληνική ομάδα

Ποδόσφαιρο
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Ο Αργεντινός δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό και μετά το καλοκαίρι και ήδη υπάρχει συζήτηση ακόμα και για αποχώρηση του τον Ιανουάριο. Ο ίδιος πάντως θέλει να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο.

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Μαντσίνι για μεγάλη ελληνική ομάδα