Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Μαντσίνι για μεγάλη ελληνική ομάδα 25-12-2025 19:42 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΠΡΟΣΩΠΑ Ντανιέλ Μαντσίνι 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Αργεντινός δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό και μετά το καλοκαίρι και ήδη υπάρχει συζήτηση ακόμα και για αποχώρηση του τον Ιανουάριο. Ο ίδιος πάντως θέλει να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Ξανθιά και πιο εντυπωσιακή από ποτέ: Επιστρέφει με τραγούδι του Λάμπρου Κωνσταντάρα η Σοφία Δανέζη του «Big Brother» dailymedia.gr Η απόλυτη έκπληξη: Φέρνει Καμμένο ο Σαμαράς… instanews.gr Νέο κανάλι, νέα ζώνη: Έκλεισε το mega deal με τη Φαίη Σκορδά dailymedia.gr Ούτε με τη βοήθεια του κοινού: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας είσαι έτοιμος για τον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr Περιορισμοί, όρια και ποινές: Οι κανόνες του salary cap της Euroleague για τη σεζόν 2026/2027 menshouse.gr Κρέας με κρέας και σπαρτιατικές συνταγές: Το ημερήσιο πρόγραμμα διατροφής του Χάαλαντ που δεν θα μπορούσες να αντέξεις ούτε 24 ώρες menshouse.gr Διέκρινε το δυνατό του στοιχείο: Ο παίκτης που θα δούμε σε νέο ρόλο, θα είναι η ευχάριστη έκπληξη του Νίστρουπ menshouse.gr Ανατροπή στο παρά ένα: Ο νέος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ κόντρα σε όλα τα προγνωστικά instanews.gr Μαντσίνι για μεγάλη ελληνική ομάδα SHARE