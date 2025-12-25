Χριστούγεννα με… ασπρόμαυρη παρέα για τον Τζίμα στο Μπράιτον (pics)

Σε Christmas Spirit κυλά η αποθεραπεία του Στέφανου Τζίμα στο Μπράιτον, με τον 19χρονο φορ να περνά τις γιορτές παρέα με γνώριμα πρόσωπα από τον ΠΑΟΚ B, έχοντας στο πλευρό του τους Αδάμ και Καστίδη.

Σε Christmas Spirit και ο Στέφανος Τζίμας, ο οποίος έχει ξεκινήσει την αποθεραπεία του, παραμένοντας τις μέρες των εορτών στο Μπράιτον της Αγγλίας.

Όμως ο 19χρονος φορ δεν περνάει μόνος του αυτές τις γιορτινές μέρες. Δύο παίκτες του ΠΑΟΚ Β, Αλέξανδρος Αδάμ και Κωνσταντίνος Καστίδης, περνούν τα Χριστούγεννα στο «πλευρό» του πρώην συμπαίκτη τους.

Οι παίκτες του Πονζ λοιπόν, εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο την άδεια που έχουν από τις «ασπρόμαυρες» προπονήσεις, περνώντας χρόνο με τον Στέφανο Τζίμα.