O Ντμίτρι Μπαρίνοφ, η ΑΕΚ και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Τι «παίζει» στη Ρωσία με τον 29χρονο χαφ και παλιό γνώριμο του Μάρκο Νίκολιτς; Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Η ΑΕΚ σχεδιάζει την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή ενόψει Ιανουαρίου, με στόχο την απόκτηση ενός καθαρόαιμου «εξαριού» που θα ενισχύσει τον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ένα όνομα που απασχόλησε το περασμένο καλοκαίρι τον Μάρκο Νίκολιτς και κατά ένα σενάριο παραμένει στην ατζέντα του είναι του Ντμίτρι Μπαρίνοφ.

Ο 29χρονος χαφ και αρχηγός της Λοκομοτίβ Μόσχας δεν είναι άγνωστος για τον Σέρβο τεχνικό, καθώς συνεργάστηκαν ξανά στη ρωσική ομάδα.

Το περασμένο καλοκαίρι, ρωσικά Μέσα είχαν αποκαλύψει πρόταση της ΑΕΚ ύψους 2 εκατ. ευρώ, η οποία όμως φέρεται να απορρίφθηκε από τη Λοκομοτίβ.

Εσχάτως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας δεν κρύβει το ενδιαφέρον της, η Λοκομοτίβ όμως, δεν είναι διατεθειμένη να τον αφήσει ελαφρά τη καρδία.

Η προσφορά της ΤΣΣΚΑ ύψους περίπου 500.000 ευρώ απορρίφθηκε, με τη χαμηλή τιμή να οφείλεται στο γεγονός ότι το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή λήγει το προσεχές καλοκαίρι.

Η Λοκομοτίβ εξακολουθεί να βασίζεται στον Μπαρίνοφ για το ανοιξιάτικο κομμάτι της σεζόν, καθώς η μάχη για τον τίτλο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη: η Λοκομοτίβ Μόσχας είναι στο -3 από την κορυφή και στο +1 από την ΤΣΣΚΑ.