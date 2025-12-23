Με το... δεξί η Σενεγάλη και η Νιγηρία

Νικολάς Τζάκσον και Αντεμόλα Λούκμαν ήταν οι πρωταγωνιστές στις πρώτες νίκες των εθνικών ομάδων τους.

Η Σενεγάλη, εκ των φαβορί για το τρόπαιο μαζί με το Μαρόκο, νίκησε άνετα την Μποτσουάνα με 3-0 στην Ταγγέρη, χάρη σε δύο γκολ του Νίκολας Τζάκσον, στον εναρκτήριο αγώνα της για το Copa Africa. Οι «Λέοντες της Τεράνγκα», που επιδιώκουν τον δεύτερο τίτλο τους, άνοιξαν το σκορ με τον Τζάκσον στο 40'. Στο 58' ο Ισμαΐλα Σαρ εκμεταλλεύτηκε άψογα ένα λάθος και έδωσε ασίστ στον Τζάκσον για το 2-0. Αντικαθιστώντας τον σκόρερ στο 79', ο Ντιαγέ σφράγισε το τρίποντο της Σενεγάλης στο 90'.

Από την πλευρά της, η Νιγηρία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ξεκίνησε, επίσης, με νίκη στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Οι... Υπεραετοί επικράτησαν 2-1 της Τανζανίας στο Μαρόκο, στην πρεμιέρα του Γ' ομίλου. Ο Ατζαγί έδωσε το προβάδισμα στο 36', ισοφάρισε ο Μομπουά στο 50', αλλά απάντησε άμεσα ο Λούκμαν, στο 52', διαμορφώνοντας το 2-1.