Ντέσερς: «Όνειρο χρόνων να παίξω σε ένα μεγάλο τουρνουά με τη Νιγηρία»

Ο Σίριλ Ντέσερς ετοιμάζεται για τη σημερινή πρεμιέρα της Νιγηρίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, κόντρα στην Τανζανία.

Στη μάχη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ρίχνεται σήμερα η Νιγηρία, η οποία αντιμετωπίζει την Τανζανία και ο Σίριλ Ντέσερς δεν κρύβει τη χαρά του για τη συμμετοχή του σε αυτή τη διοργάνωση. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή των «σούπερ αετών» σε μεγάλη διοργάνωση και θέλει να το απολαύσει.

«Ήταν όνειρο πολλών χρόνων να συμμετάσχω σε ένα μεγάλο τουρνουά με την εθνική Νιγηρίας. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι Νιγηριανοί επιθετικοί που διαπρέπουν σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική, γι’ αυτό και νιώθω περηφάνια που βρίσκομαι εδώ. Πιστεύω ότι κλήθηκα λόγω της συνέπειας στο σκοράρισμα που δείχνω στην Ευρώπη τις τελευταίες σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντέσερς έχει 11 παιχνίδια με το εθνόσημο και τρία γκολ, ενώ θέλει να τα πάει καλά στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Στον Παναθηναϊκό θα παρακολουθούν την πορεία της Νιγηρίας στη διοργάνωση, καθώς και την εικόνα του φορ τους, περιμένοντας, ωστόσο, την επιστροφή του. Η Νιγηρία ολοκληρώνει τους αγώνες της πρώτης φάσης στις 30 Δεκεμβρίου, κι αν τερματίσει στις πρώτες δύο θέσεις ρου ομίλου, θα περάσει στη φάση των «16».