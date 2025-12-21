Κόντης: «Τα παιδιά έκαναν συγκλονιστική προσπάθεια»

Ανάμεικτα συναισθήματα είχε ο Χρήστος Κόντης μετά την ήττα του ΟΦΗ από την ΑΕΚ με 2-1.

Από την μία οι Κρητικοί γνώρισαν την ήττα με 2-1, από την άλλη κρατάνε την εμφάνιση και την συγκλονιστική προσπάθεια των παικτών, όπως δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά το τέλος του αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του ΟΦΗ

«Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, πως μπορώ να μην είμαι ευχαριστημένος, χαρούμενος από αυτά τα παιδιά που έκαναν μια συγκλονιστική προσπάθεια απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, ειδικά με τη φόρμα που έχει τον τελευταίο καιρό. Δώσανε τα πάντα στο γήπεδο, προσπαθήσανε να κλείσουνε τους χώρους, αλλάξαμε τον σχηματισμό, κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια αλλά δυστυχώς στο τέλος δεν ανταμειφθήκαμε.

Σίγουρα υπάρχει βελτίωση, το βλέπω καθημερινά απλά πρέπει αυτά τα παιχνίδια με μεγάλο βαθμό δυσκολίας όταν είμαστε τόσο κοντά να παίρνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που πήραμε σήμερα».

Για την αλλαγή συστήματος σε τρεις αμυντικούς: «Σκεφτόμουν όλη την εβδομάδα να αλλάξω κάτι. Έχουμε παίξει δύο παιχνίδια, δεν μπορούσαμε να φιξάρουμε τα μαρκαρίσματα μας στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τους μέσους και τους winger μέσα, νομίζω ότι μέχρι ένα βαθμό αυτό πήγε πολύ καλά, φάγαμε γκολ από στατικές φάσεις, φάγαμε γκολ που δεν έπρεπε να τα φάμε για μενα, αλλά προχωράμε, ξέρουμε ότι μπορούμε να παίξουμε και αυτό, βάζουμε και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι μας και ελπίζω στο μέλλον τέτοια παιχνίδια να μπορούμε να παίρνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που πήραμε σήμερα».