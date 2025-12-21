Άρης: Χαμόγελα για τα εντυπωσιακά νούμερα του Άλβαρο

Ο Πέδρο Άλβαρο εξελίσσεται στην φετινή αποκάλυψη του Άρη και οι κιτρινόμαυροι δείχνουν να βασίζονται ολοένα και περισσότερο πάνω του για τα στόπερ

Μια επένδυση για το μέλλον. Ο Πέδρο Άλβαρο ήρθε το καλοκαίρι στον Άρη σε ηλικία 25 ετών, με, ήδη, ένα γεμάτο βιογραφικό πίσω του και μια προοπτική να αποτελέσει το βασικό στόπερ των κιτρινόμαυρων για πολλά χρόνια.

Ο Πορτογάλος πέρασε το μεγάλο σχολείο της Μπενφίκα, αγωνιζόμενος ως και την U21 και έπειτα μεταπήδησε στην Εστορίλ, πριν πάρει την απόφαση να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στη Θεσσαλονίκη. Από την αρχή έδειξε θετικά στοιχεία, με καλές τοποθετήσεις στην άμυνα, πολλές κερδισμένες μονομαχίες τόσο χαμηλά - όσο και στον αέρα, έχοντας μάλιστα αρκετά απειλήτικές τάσεις στα στημένα της αντίπαλης περιοχής.

Αυτό που προκαλεί όμως χαμόγελα στους συνεργάτες του Χιμένεθ είναι η ανοδική του πορεία και τα ελάχιστα σκαμπανεβάσματα του, σε μια γενικά...προβληματική σεζόν για το ρόστερ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Ο Άλβαρο ξεχωρίζει σαν τη μύγα μες στο γάλα, με σταθερή απόδοση που κυμαίνεται από το 7.1 ως και το 7.5 στον ειδικό πίνακα του sofascore.com με μοναδική πτωτική καμπύλη στο δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου, όπου έπεσε σε μ.ο στο 6.7. Έκτοτε όμως έχει εντυπωσιακά νούμερα, φτάνοντας στο 7.7 του Δεκεμβρίου, κλείνοντας ιδανικά το έτος και αφήνοντας υποσχέσεις για ένα καλύτερο 2026.

Πιο συγκεκριμένα, ο στόπερ του Άρη σημείωσε το εντυπωσιακό 8.2 απέναντι στον Αστέρα Aktor, έχοντας 4 τάκλιν, μία παρέμβαση σε μεταβίβαση αντιπάλου, καθάρισε ...16 φορές την μπάλα, είχε 6 ανακτήσεις κατοχής, με 6/7 μονομαχίες χαμηλά και 6/6 στον αέρα.

Στο δημιουργικό κομμάτι ο Άλβαρο σημείωσε 22/26 μεταβιβάσεις, είχε μία ντρίπλα, μία πάσα κλειδί στον αγώνα και ένα κερδισμένο φάουλ, Όλα αυτά σε 55 επαφές στον αγώνα... στα 25 του.

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του με τους κιτρινόμαυρους είναι σε ισχύ ως το καλοκαίρι του 2029 και ο Άρης μπορεί να αισιοδοξεί πως έχει ήδη βρει τον μελλοντικό του βασικό στόπερ.