Ίσακ: «Δεν είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που βρίσκομαι σε κακή κατάσταση»

Ο Αλεξάντερ Ίσακ μίλησε για την κακή αγωνιστική κατάσταση που διανύει το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι είναι κάτι που έχει ξανασυμβεί στην καριέρα του.

Αναλυτικά όσα είπε:



«Δεν έχω απάντηση στην ερώτηση για τον μικρό αριθμό των γκολ που έχω σημειώσει. Όλη η ομάδα έχει αρχίσει άσχημα αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πάντα ομάδες που πηγαίνουν καλά και για άλλες τα πράγματα κυλούν πιο αργά.

Το σημαντικό είναι να ανατρέψουμε την κατάσταση. Όσον αφορά στον εαυτό μου, δεν είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που βιώνω μία τέτοια άσχημη περίοδο ή που είμαι σε κακή κατάσταση. Έτσι λειτουργεί η ποδοσφαιρική καριέρα και είναι κάτι από το οποίο πρέπει να παλέψεις για να ξεφύγεις.



Δεν ξέρω ποια είναι η πιο δύσκολη περίοδο στην καριέρα μου. Δεν θα επέλεγα κάποια, όλα είναι εμπειρίες είτε καλές είτε άσχημες. Είχα δύσκολες περιόδους σε όλες τις ομάδες που έπαιξα, με εξαίρεση την περίοδο που ήμουν στην Ολλανδία ως δανεικός στην Βίλεμ.



Στην Ντόρτμουντ, στην Ισπανία, στην Νιούκαστλ και εδώ. Δεν επικεντρώνομαι τόσο σε αυτό το ζήτημα, στο που ήταν πιο δύσκολα. Αντιμετωπίζω όλες τις καταστάσεις ως εμπειρίες και ελπίζω ότι θα με κάνουν να βγω από αυτή την κατάσταση ως καλύτερο άτομο και ποδοσφαιριστής».