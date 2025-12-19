Χειμαρρώδης Ηλιούπουλος: «Το σύμπαν αποφάσισε να νικήσει η ΑΕΚ και το έκανε με σασπενς»

Για όλους και για όλα μίλησε ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά τη νίκη - πρόκριση της ΑΕΚ. «Να βοηθήσετε να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο που πονάει».

Το αφεντικό της ΑΕΚ τα είπε έξω από τα δόντια και μίλησε και για την κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο που όπως είπε «πονάει».

«Η ΑΕΚ ήταν ξεκάθαρο, ακόμα και από αυτούς που δεν θέλουν να το πιστέψουν γιατί δεν είναι ΑΕΚ, ήταν ξεκάθαρο ότι θα κέρδιζε σήμερα. Χάθηκαν γκολ, δοκάρια.

Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει να υπάρχει πίστη, επιμονή, υπομονή, πάθος και τα πράγματα αυτά υπάρχουν στην ομάδα. Το βλέπω, το βλέπω με τους παίκτες που πριν μπουν στο γήπεδο τους δίνω το πατρικό φιλί, γιατί όλα αυτά τα παιδιά με την ηλικία που έχουν θα μπορούσαν να είναι παιδιά μου. Υπάρχει μεγάλο πάθος, μεγάλη αγάπη, μεγάλο δέσιμο, δεν υπάρχει γκρίνια, δεν υπάρχουν χτυπήματα κάτω από το τραπέζι.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που έχει κάνει η ΑΕΚ. Θα δείτε πόσα άλλα πράγματα έχει κάνει, με τα σερί της και με τα γκολ και τις ανατροπές. Η ΑΕΚ έχει κάνει πολλά πράγματα. Χαμηλά ο πήχης, δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια.

Η βραδιά ήταν συγκλονιστική. Συγκλονιστική μπορείς να τη ζήσεις μόνο στο γήπεδο. Σήμερα υπήρξαν πρωταγωνιστές οι παίκτες, ο κόουτς. Και αυτός είναι μια φοβερή έκπληξη για τους πολλούς, για μένα δεν είναι. Όταν τον έφερα έκανα πέντε ώρες ραντεβού μαζί του. Και οι αγαπημένοι άνθρωποι, αυτοί που αγαπούν την ΑΕΚ, οι φίλαθλοί της, δημιούργησαν μια απίστευτη συχνότητα. Συχνότητα νίκης. Δεν μπορούσε η ΑΕΚ να χάσει.

Δεν μπορούσε η ΑΕΚ σήμερα να χάσει. Το σύμπαν αποφάσισε να νικήσει αλλά το έκανε με σάσπενς.

Από τη στιγμή που έχουμε αυτά που έχουμε, τα συστατικά: ομόνοια, αγάπη, πίστη, πάθος, υπομονή, επιμονή, όλοι μας, η ομάδα θα πάει μπροστά. Πρέπει να προσέχουν οι αγνώμονες να κρατιούνται λίγο και να μην εκδηλώνονται πολύ γρήγορα διότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα.

Ας αφήσουμε την ομάδα να κυλάει όπως κυλάει κι εσείς που έχετε το μικρόφωνο να βοηθήσετε να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο που πονάει. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πρόβλημα. Εμείς όμως δεν θα αφήσουμε να μην καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλουν δεν θέλουν το ελληνικό ποδόσφαιρο θα καθαρίσει. Όποιου του αρέσει, όποιου δεν του αρέσει, πρόβλημά του.

Εύχομαι, αν είναι δυνατόν, όσο καλύτερα πηγαίνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, δεν πρέπει να ζηλεύει ο ένας τον άλλον. Να προσπαθήσουμε να πηγαίνουν οι ελληνικές ομάδες μπροστά στην Ευρώπη για να παίρνουμε βαθμούς, να παίζουμε πολλοί στην Ευρώπη. Και να αφήσουμε τις μικρές ομάδες να κυνηγάνε τις μεγάλες, για να μας κάνουν καλύτερους.

Για να μην ξεφτιλιζόμαστε στην Ευρώπη. Για να μπορούμε να προχωράμε στην Ευρώπη πρέπει οι ιθύνοντες, αυτοί που ξέρετε και ξέρουν όλοι, να αφήσουν το ποδόσφαιρο καθαρό. Για να έρχονται οι μικρές ομάδες να μας πιέζουν και να γινόμαστε καλύτεροι» είπε .