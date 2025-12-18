Συμφωνία του Ρουί Βιτόρια με την Ομοσπονδία της Αιγύπτου στο CAS

Ο Ρούι Βιτόρια και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία τη Αιγύπτου κατέληξαν σε συμφωνία στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), μετά από μια διαμάχη που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια, όπως έκανε γνωστό ο Πορτογάλος πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, αναφέρει η πορτογαλική εημερίδα «A' Bola».

«Ο προπονητής Ρούι Βιτόρια και η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κατέληξαν σε συμφωνία που τερματίζει τη διαμάχη μεταξύ των δύο. Και τα δύο μέρη εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για την προσπάθεια και τη δέσμευση που επέδειξαν για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας και για τη δέσμευση για την επίτευξή της», ανέφερε στο Instagram.

Ο Ρούι Βιτόρια είχε απολυθεί από τη θέση του ως προπονητής της Αιγύπτου τον Φεβρουάριο του 2024, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στον γύρο των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (1-1, 8-7 στα πέναλτι).

Ο προπονητής είχε προσληφθεί τον Ιούλιο του 2022, έχοντας προπονήσει την ομάδα σε συνολικά 18 παιχνίδια, πετυχαίνοντας 12 νίκες και μόνο μία ήττα.

Εκείνη την εποχή, ο Ρούι Βιτόρια είχε πει ότι ο χωρισμός θα ήταν «περίπλοκος και αμφιλεγόμενος», προσθέτοντας ότι αυτό που διακυβευόταν δεν ήταν οικονομικό ζήτημα, αλλά ζήτημα αξιών.

Να σημεωθεί ότι πριν από δύο ημέρες σε άλλη ανάρτησή του στο nstagram έγραψε για την Ελλάδα: «Η χώρα που πάντα με υποδέχτηκε τόσο θερμά! Αφού απόλαυσα την ομορφιά των νησιών της Αίγινας και του Πόρου, τίποτα καλύτερο από ένα τέλειο απόγευμα στην Αθήνα».