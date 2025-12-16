Για την 16η αγωνιστική της Premier League, το σύνολο του Αμορίμ είδε την Μπόρνμουθ να του στερεί τους βαθμούς της νίκης σε ένα άκρως χορταστικό παιχνίδι που έγινε «ροντέο» με οκτώ γκολ (4-4).

Μπορεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ήθελε τους βαθμούς της νίκης για να φτάσει μέχρι και στην 4άδα, όμως τα Κεράσια είχαν απαντήσεις σε όλα τα γκολ των «Red Devils» και τους άφησε με την όρεξη.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, όταν οι δύο ομάδες αποφάσισαν να βάλουν σε δεύτερη μοίρα την αμυντική τους λειτουργία και να επιδοθούν στην επίθεση και στα αλλεπάλληλα γκολ εκατέρωθεν.

Ο αγώνας

Η Μάντσεστερ ευτύχησε να βρει δίχτυα μόλις στο 13ο λεπτό με τον Ντιαλό και έκτοτε έψαξε ένα δεύτερο γρήγορο γκολ ωστόσο η Μπόρνμουθ προέβαλε αντίσταση.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» μάλιστα είδαν την αντίπαλο τους να σκοράρει στο 40' με τον Σεμένιο, ωστόσο το σύνολο του Σλοτ βρήκε ξανά τρόπο να μπει μπροστά στο σκορ, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+4') με τον Κασεμίρο.

Τα «κεράσια» μπήκαν στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο με τον καλύτερο τρόπο, αφού ο Εβανίλσον ήταν εκείνος που στο 45' έφερε το παιχνίδι στο 2-2, ενώ στο 52' ο Ταβερνίερ έκανε το 2-3, βάζοντας την Μάντσεστερ με την πλάτη στον τοίχο.

Ο Μπρούνο Φερνάντες ωστόσο αρνήθηκε να δει την ομάδα του να χάνει και στο 77' με άψογη εκτέλεση φάουλ έκανε το 3-3. Δύο λεπτά μετά (79'), ο Κούνια έβαλε μπροστά στο σκορ την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την έδωσε την ελπίδα πως θα πανηγυρίσει το τρίποντο.

Κάτι που όμως δεν κράτησε για πολύ, αφού ο Κρούπι στο 84', έβαλε το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ και έκανε το 4-4 για την Μπόρνμουθ που έφυγε από το Ολντ Τράφορντ με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήγε στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 26 πόντους, ενώ η Μπόρνμουθ έμεινε στην 13η.