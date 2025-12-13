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Η ευκαιρία του Τριανταφυλλόπουλου για τον Αστέρα (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Τριανταφυλλόπουλος έκανε μία προβολή εντελώς αμαρκάριστος μέσα από τη μικρή περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Η φάση:

Η ευκαιρία του Τριανταφυλλόπουλου για τον Αστέρα (vid)