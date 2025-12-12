Μεγάλη χαμένη ευκαιρία, αδυναμία και νέα πίκρα!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τη νέα μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, που κόλλησε στο μηδέν με παίκτη παραπάνω για 60 λεπτά με την Βικτόρια Πλζεν και την αδυναμία να κάνει φάσεις και να σκοράρει.

Ούτε απόψε κατάφερε ο Παναθηναϊκός να φθάσει σε μία νίκη, που θα τον έφερνε με το ενάμισι πόδι στην επόμενη φάση του Europa League. Και είχε όλες τις συνθήκες υπέρ του, αφού από το 32' ο Τετέ είχε καταφέρει να βγάλει με δύο κίτρινες κάρτες εκτός αγώνα τον Γεμέλκα.

Όταν έγινε αυτό όλο το γήπεδο πίστεψε, ότι θα το πάρει το ματς ο Παναθηναϊκός. Είχε μπει καλά στο παιχνίδι η ομάδα με ένα 4-2-3-1 και τον Τουμπά αριστερό μπακ, είχε τον έλεγχο και δεν ένιωθε απειλή από τους Τσέχους. Με εξαίρεση ένα πεντάλεπτο του Μέμιτς, που απείλησε από δεξιά. Ο Τετέ και ο Καλάμπρια δημιουργούσαν ρήγματα από δεξιά, αλλά η κακή ημέρα των Τζούρισιτς, Πάντοβιτς δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό να αξιοποιήσει αυτή την υπεροχή. Ετσι πήγε όλο το ματς. Ο προπονητής της Βικτόρια όσο πέρναγε η ώρα φόρτωνε αμυντικούς την ομάδα, έπαιξε και με πέντε πίσω και έβαλε ένα πούλμαν μπροστά στην εστία.

Από την άλλη πλευρά ο Μπενίτεθ έριξε στο παιχνίδι και Τσέριν και Μπακασέτα και Σβιντέρσκι και έκανε φουλ επιθετικό το σχήμα με τον Ζαρουρί αριστερό μπακ, περιμένοντας την στιγμή. Ο Τετέ και ο Καλάμπρια έκαναν πάρτι από δεξιά μέχρι το 70, αλλά η τελική πάσα, η η τελική εκτέλεση δεν ήταν σωστή.

Ο Παναθηναϊκός τελείωσε το παιχνίδι με 20 τελικές, αλλά μόνο με τέσσερις στην εστία. Η πιο μεγάλη ευκαιρία χάθηκε στο 57', όταν ο Ζαρουρί (ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο) έκανε σέντρα στην καρδιά της άμυνας πετάχτηκε ο Τετέ, που από καλή θέση αστόχησε. Ο Ζαρουρί είχε δύο ωραία σουτ, που για λίγο δεν βρήκαν στόχο, ο Τσιριβέγια στο 61' από καλή θέση δεν βρήκε στόχο και στο 81' το σουτ του Μπακασέτα πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Αυτές ήταν οι ευκαιρίες του Παναθηναϊκού, που ήταν λίγες με βάση την υπεροχή του σε όλο το ματς. Εκανε την Βικτόρια Πλζεν να αμύνεται μόνιμα, αλλά αυτό δεν το εισέπραξε σε σκορ. Το τελικό 0-0 αδικεί τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία, που ίσως στο τέλος αυτής της φάσης να την θυμάται και να του έχει κάνει ζημιά. Όχι τόσο για την τελική πρόκριση, όσο για την δυνατότητα να περάσει απευθείας στους 16 χωρίς να παίξει στα play off.

Κάτι, που απόψε φαίνεται, ότι δεν θα το αποφύγει. Εκτός αν πάει και κάνει διπλό στην Ουγγαρία και πάρει ένα βαθμό στην Αθήνα από την Ρόμα. Ο κόσμος στο τέλος του αγώνα ξέσπασε σε αποδοκιμασίες περισσότερο διότι η ομάδα δεν νίκησε αν και με παίκτη παραπάνω για 60 λεπτά, αλλά και για την αδυναμία να κάνει φάσεις καλές ειδικά στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα.

Είναι δεδομένο, ότι τον Γενάρη θα γίνουν σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ, αφού κάποιοι παίκτες, φαίνεται ότι είναι καμένοι, δεν μπορούν και χρειάζεται να έρθουν 4-5 πολύ καλοί παίκτες με προσωπικότητα, να δώσουν ταχύτητα στην ομάδα και να παρασύρουν και τους υπόλοιπους.

Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα να παρουσιάσει βελτίωση στα επόμενα παιχνίδια και να πάρει τα αποτελέσματα που θα την φέρουν στην επόμενη φάση του Europa League. Αν αυτό γίνει και η ομάδα προκριθεί από τα play off η σημερινή βραδιά θα ξεχαστεί. Αν όχι θα λέμε όλοι ότι σε αυτό το ματς και με τους Γκο Αχεντ Ιγκλς ο Παναθηναϊκός έχασε την πρόκριση.

*Μέσα στην απογοήτευση όλων για το 0-0 το αποψινό με παίκτη παραπάνω για 60 λεπτά, να πω, ότι η Βικτόρια Πλζεν κέρδισε εκτός την Ρόμα με 2-1 έφερε 1-1 στην Βουδαπέστη είναι μία πολύ καλή ομάδα, κάτι που απόψε δεν φάνηκε. Πρώτον διότι ως το 30' με 11 εναντίον 11 ο Παναθηναϊκός την ακύρωσε στο γήπεδο και μετά με παίκτη παραπάνω ήταν μόνιμο το σκηνικό με την Πλζεν να αμύνεται. Τέτοιες ευκαιρίες, όμως, δεν πρέπει να τις χάνεις.

*Αυτό που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο με τον Λαφόν να σημαδεύει τον Τετέ, που ερχόταν προς τα πίσω, για να δημιουργήσει χώρο και να πασάρει το είχε δουλέψει στις προπονήσεις ο Μπενίτεθ. Δυστυχώς η τελική πάσα, η η τελική απόφαση δεν ήταν σωστή και για αυτό δεν ήρθε το γκολ.

*Τώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο, παρά μόνο να έρθει η νίκη στο επόμενο και να έρθει το νέο αίμα τον Γενάρη με στόχο να αλλάξει πρόσωπο ο Παναθηναϊκός.

*Πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι η ομάδα έχει αλλάξει τρεις προπονητές σε τρεις μήνες και έχουν γίνει εγκλήματα σε όλα(όχι μόνο σε μεταγραφές Ρενάτο πχ),τα οποία δεν λύνονται σε ένα, δύο μήνες. Τώρα γίνεται μία σοβαρή προσπάθεια με μεγάλη καθυστέρηση και με αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν από το καλοκαίρι…

*Hρθαν 15.000 φίλοι της ομάδας για να πάρουν μία χαρά και έφυγαν πάλι σιχτιρίζοντας. Πότε θα κάνει κάτι αυτή η ομάδα, για αυτό τον κόσμο, που έχει βαρεθεί να τρώει πίκρες.