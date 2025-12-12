Σιώπης: «Για εμάς είναι αποτυχία το 0-0…»

Ο μέσος του Παναθηναϊκού τόνισε ότι η ομάδα του έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τη νίκη.

Ο Μανώλης Σιώπης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η ομάδα του δεν εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι από το α’ ημίχρονο αγωνίστηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα.

«Από τη στιγμή που μείνανε με 10, το καλύτερο μας διάστημα ήταν το επόμενο 10λεπτο. Εκεί δημιουργήσαμε και κάναμε κάποιες φάσεις, μετά όταν παίξανε με 5 παίκτες πίσω, χάσαμε τη δημιουργία μας, δεν είχαμε πολλούς χώρους και μετά κύλησε ένα β’ ημίχρονο με λίγες φάσεις, νομίζω 1-2 και ήρθε το 0-0. Για εμάς είναι αποτυχία το 0-0 γιατί παίζανε με παίκτη λιγότερο. Κοιτάμε τη συνέχεια. Χάθηκε μία τεράστια ευκαιρία γι’ αυτό λέω ότι είναι αποτυχία το 0-0 για εμάς» τόνισε ο άσος του Παναθηναϊκού.

Για τις αποδοκιμασίες του κόσμου στο φινάλε. «Έτσι όπως έχουμε καταφέρει και έχουμε φέρει τη σεζόν εμείς με τα πολλά κακά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, πίεση θα υπάρχει γιατί πρέπει να είμαστε στην κορυφή του πρωταθλήματος, στις κορυφαίες ομάδες του Γιουρόπα Λιγκ και δεν ήμαστε. Ο κόσμος θα γλυκαθεί μόνο αν φέρουμε το πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε. Στην Ουγγαρία πρέπει να πάμε και να πάρουμε τη νίκη».