Με δύο γκολ του πρωταγωνιστή Γιαζίτσι και άλλα τρία από τους φορ του (Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Ελ Κααμπί) ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Σύρο με 5-2 κι έφτασε τους 9 βαθμούς στη League Phase.

Ο Ολυμπιακός απείλησε για πρώτη φορά στο παιχνίδι μόλις στο 5ο λεπτό, με το σουτ στην κίνηση από τον Καμπελά να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων και να φεύγει άουτ. Δέκα λεπτά αργότερα οι Πειραιώτες είχαν νέο δοκάρι αυτή τη φορά με δυνατό σουτ του Γιάρεμτσουκ εκτός περιοχής. Η Ελλάς Σύρου προσπάθησε να βγει μπροστά και να κάνει την... ζημιά στον Ολυμπιακό με τον Μπότη στο 19' να νικάει τον Καλό από πλάγια θέση. Στο 22' το πλασέ που έπιασε ο Κοστίνια πέρασε άουτ, ενώ δυο λεπτά μετά ο Γιαζίτσι σουτάρει δυνατό αλλά ο τερματοφύλακας της Ελλάς απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ τη μπάλα.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε γκολ στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης με ωραία συνεργασία και πλασέ του Γιαζίτσι που κόντραρε για το 0-1. Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήλεγχαν με άνεση τον ρυθμό της αναμέτρησης και δεν είχαν προβλήματα απέναντι στους νησιώτες, οι οποίοι προσπάθησαν να... χτυπήσουν κυρίως στην αντεπίθεση. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τεράστια στιγμή για το 0-2 στο 39', αλλά ο Γκίνης σταμάτησε εντυπωσιακά τον Γιάρεμτσουκ στο μεταξύ τους τετ α τετ. Μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους το σκορ δεν άλλαξε και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια.

Ο Γιάρεμτσουκ στο 47' απείλησε για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος με σουτ εκτός περιοχής για τον Ολυμπιακό. Ένα λεπτό μετά το σουτ του Νασιμέντο κόντραρε και έφυγε κόρνερ από θέση... βολής. Οι Πειραιώτες απλοποίησαν την κατάσταση στο 49ο λεπτό του αγώνα με κοντινή προβολή του Ταρέμι από ωραία σέντρα του Γιαζίτσι για το 0-2. Η Ελλάς Σύρου... απάντησε αμέσως και στο 51' ο Καλογερόπουλος έστειλε άθελά του τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά. Πέντε λεπτά αργότερα ο Μπρούνο από πλάγια θέση απείλησε με σέντρα - σουτ την εστία των γηπεδούχων. Ο Νιγηριανός απείλησε ξανά στο 59' με δυνατό σουτ εκτός περιοχής.

Οι Πειραιώτες τελικά βρήκαν και τρίτο τέρμα στο 61' ξανά με τον Γιαζίτσι να... κεραυνοβολεί τον Γκίνη για το 1-3. Οι φιλοξενούμενοι ήλεγχαν με σχετική άνεση το υπέρ τους προβάδισμα και ήταν μονίμως στην επίθεση. Ο Γιάρεμτσουκ στο 74' από πλάγια θέση δεν μπορεί να μην τον στόχο. Οι νησιώτες δεν παράτησαν όμως το παιχνίδι και στο 78' μετά από ωραία ανάπτυξη ο Βερνάρδος... κρέμασε με όμορφη λόμπα τον Μπότη για το 2-3! Οι ερυθρόλευκοι είχαν άλλη κλάση όμως και στο 84' ο Γιάρεμτσουκ σκόραρε με κοντινή κεφαλιά μετά από σέντρα του Ροντινέι για το 2-4. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει ακόμη ένα γκολ στην αντεπίθεση με τον Ελ Κααμπί να πλασάρει ιδανικά μέσα από την περιοχή για το τελικό 2-5. Οι Πειραιώτες με τη νίκη τους αυτή έφτασαν τους 9 βαθμούς, ενώ η Ελλάς Σύρου έμεινε στους 3 πόντους μετά και την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Γώγος, Γαρουφαλιάς (46΄ Χνάρης), Νάτσος (7΄ Γιάκος), Ζαφείρης (66΄ Γκέζος), Ντέιβιντ (62΄ Νίνο), Μπάμπης, Καλός (46΄ Κόλα), Βερνάρδος.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Κοστίνια (67′ Βέζο), Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μπρούνο (80′ Ροντινέι), Νασιμέντο (80′ Ελ Κααμπί), Σιπιόνι, Καμπελά (80′ Στρεφέτσα), Γιαζίτζι, Ταρέμι (58′ Γκαρθία), Γιάρεμτσουκ.