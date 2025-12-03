Η Ατλέτικο Μαδρίτης προηγήθηκε μέσα στην Βαρκελώνη, όμως οι μπλαουγκράνα με αντεπίθεση διαρκείας γύρισαν το ματς (3-1) και εδραιώθηκαν στην κορυφή.

Σιγά - σιγά οι τραυματίες επιστρέφουν. Οι ποιοτικές λύσεις αυξάνονται. Και η Μπαρτσελόνα αρχίζει να θυμίζει πάλι μία κυριαρχική δύναμη.

Οι επιστροφές των Πέδρι, Ραφίνια, Ντάνι Όλμο (κυρίως), αλλά και του Λεβαντόφσκι δίνουν άλλη εικόνα στους Καταλανούς, που μετά το 3-1 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, που φέρνει την ομάδα του Χάνζι Φλικ στο +4 από την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά με παιχνίδι περισσότερο.

Δεν ήταν εύκολο. Ούτε απλό. Η Ατλέτικο Μαδρίτης προηγήθηκε στο 19ο λεπτό, όταν μετά από εκπληκτική μπαλιά του Μολίνα, ο Μπαένα έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε υπέροχα για το 0-1.

Η Μπαρτσελόνα αφυπνίστηκε και απάντησε άμεσα. Η κάθετη του Πέδρι ήταν ακριβείας, ο Ραφίνια πέρασε και τον Όμπλακ και έκανε άμεσα το 1-1 (26').

Ο Λεβαντόφσκι σημάδεψε τα... πουλιά (36'), αστοχώντας σε εκτέλεση πέναλτι, με την Ατλέτικο να κάνει δύο αναγκαστικές αλλαγές με τους τραυματισμούς των Μπαένα και Γιόνι Καρδόσο.

Σε φάση διαρκείας και μετά από συνδυασμό με τον Λέβα, ο Ντάνι Όλμο σκόραρε για δεύτερο σερί ματς και με διαγώνιο σουτ έκανε το 2-1 (65'), όμως κάπου εκεί η ατυχία χτύπησε και την πόρτα της Μπαρτσελόνα.

Ο Ντάνι Όλμο και ο Πέδρι αποχώρησαν τραυματίες και ο Αλμάδα έχασε σπάνια ευκαιρία για το 2-2 (80'). Σε ένα ματς ροντέο με εκατέρωθεν ευκαιρίες, το κερασάκι στην τούρτα μπήκε από τον Φεράν Τόρες, ο οποίος έκανε το 3-1 στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, σε μία ακόμα μεγάλη νίκη των Καταλανών.