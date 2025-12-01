Ίσακ μετά το πολυπόθητο γκολ: «Ένιωσα πραγματική λύτρωση»

Ο Αλεξάντερ Ίσακ βρήκε ξανά δίχτυα απέναντι στη Γουέστ Χαμ και δεν έκρυψε πως το γκολ αυτό τον έκανε να νιώσει «λυτρωμένος», καθώς το κυνηγούσε εδώ και καιρό.

Ο Σουηδός επιθετικός, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League, άνοιξε το σκορ στη νίκη της Λίβερπουλ με 0-2 στο Λονδίνο, οδηγώντας την ομάδα του Άρνε Σλοτ στην πρώτη επιτυχία της ύστερα από περίπου έναν μήνα κακού αποτελεσμάτων.

Πριν σκοράρει, ο Ίσακ είδε τον Αλφόνς Αρεολά να του στερεί επανειλημμένα το γκολ, μέχρι που τελικά «έσπασε» την κακοδαιμονία. Η αναμονή δέκα αγώνων χωρίς τέρμα αντανακλούσε και τη γενικότερη δυσκολία που βίωνε η Λίβερπουλ αυτή την περίοδο.

Ρωτήθηκε αν το τέρμα αυτό λειτούργησε ως ανακούφιση και απάντησε: «Ναι, φυσικά. Ήταν μεγάλο διάστημα χωρίς να σκοράρω και προσπαθώ να βρω ξανά τον καλύτερο εαυτό μου. Είμαι ακόμη στη διαδικασία, αλλά χαίρομαι πολύ που ήρθε αυτό το γκολ».

🚨 Alexander Isak: “I'm aware that it has been a long time coming and I have been trying to get back to my best form. I'm still on the way but I am happy to get that goal”.



“We have to use this win in a good way but also be humble”. pic.twitter.com/srmyMkjiIE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2025

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το πιο όμορφο σήμερα είναι ότι επιστρέψαμε στις νίκες. Αυτό βελτιώνει το κλίμα στα αποδυτήρια και βοηθά τον καθένα μας. Ως επιθετικός, ξέρω καλά ότι τα γκολ μου προσφέρουν σιγουριά».

Ο διεθνής φορ υπογράμμισε πως η ομάδα πρέπει να χτίσει πάνω σε αυτή τη νίκη: «Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυναμική, αλλά και να παραμείνουμε ταπεινοί. Έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές και μια νίκη δεν σημαίνει αυτομάτως ότι επιστρέψαμε. Χρειάζεται συγκέντρωση και σκληρή δουλειά για να συνεχίσουμε έτσι».

Το πρώτο του γκολ μετά από καιρό ήρθε σε μια μέρα όπου ο Άρνε Σλοτ άλλαξε την επιθετική λειτουργία της ομάδας: ο Μοχάμεντ Σαλάχ έμεινε στον πάγκο, ενώ ο Φλόριαν Βιρτς επέστρεψε στην ενδεκάδα, προσφέροντας την κάθετη κίνηση που έλειπε από τη Λίβερπουλ το τελευταίο διάστημα.