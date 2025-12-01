Ρεκόρ-σοκ για Ροντρίγκο: Το μεγαλύτερο σερί χωρίς γκολ από επιθετικό στην ιστορία της Ρεάλ

Ο Ροντρίγκο σημείωσε ένα απροσδόκητο –και καθόλου κολακευτικό– επίτευγμα, καθώς συμπλήρωσε 30 συνεχόμενες εμφανίσεις χωρίς να σκοράρει, καταγράφοντας νέο αρνητικό ρεκόρ για επιθετικό στη μακρόχρονη ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το 1-1 της «βασίλισσας» στο γήπεδο της Τζιρόνα, αποτέλεσμα που την απομάκρυνε από την κορυφή της LaLiga, συνοδεύτηκε από τη συγκεκριμένη δυσάρεστη επίδοση.

Ο Βραζιλιάνος μετρά πλέον 1.339 λεπτά χωρίς γκολ, ξεπερνώντας το προηγούμενο σερί του Μαριάνο Ντίας, ο οποίος είχε μείνει «άσφαιρος» επί 986 λεπτά σε 30 αγώνες. Στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Ράφα Μαρανιόν, με 29 αγώνες και συνολικά 1.416 λεπτά χωρίς να βρει δίχτυα.

Ο 24χρονος επιθετικός είχε παρουσιάσει υψηλή παραγωγικότητα τα προηγούμενα τρία χρόνια, σημειώνοντας 19, 17 και 14 τέρματα αντίστοιχα. Το τελευταίο του γκολ, ωστόσο, χρονολογείται από τις 4 Μαρτίου 2025, όταν είχε σκοράρει στο 4ο λεπτό απέναντι στην Ατλέτικο, για τη φάση των «16» του Champions League.