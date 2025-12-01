Το top-10 της αγωνιστικής με Έλληνες, γκολάρες, derby και εκπλήξεις!

Κάθε Δευτέρα το SDNA σας παρουσιάζει το top-10 του Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

«Γεμάτο» μενού και αυτή την αγωνιστική στα γήπεδα της Ευρώπης…

«Κόλλησε» το πρώτο στην Premier League ο Τζίμας

Μερικές εβδομάδες μετά τον Μπάμπη Κωστούλα, ο Στέφανος Τζίμας άνοιξε και αυτός λογαριασμό στα γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ βρέθηκε στην κατάλληλη θέση για να «κλειδώσει» το 0-2 για την Μπράιτον και να στείλει την Νότιγχαμ Φόρεστ στο +1 από τον υποβιβαμό. Ο Έλληνας άσος έχει πλέον 3 τέρματα και 2 ασίστ σε 320 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις για τους Seagulls που ανέβηκαν στην 5η θέση! «Κρατήστε το όνομά του».

Remember the name, Stefanos Tzimas. 🇬🇷💫 pic.twitter.com/JXapr9DWHh — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 30, 2025

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔵 Nottingham Forest 0-2 Brighton | Premier League



EL JOVEN GRIEGO DE 19 AÑOS, STEFANOS TZIMAS, MARCA SU PRIMER GOL EN PREMIER 🇬🇷💫pic.twitter.com/HsFetzIuVG — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 30, 2025



Έντονα φορτισμένος μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα ο Φλικ

Τον γύρο του κόσμου έκανε η εικόνα του Χάνσι Φλικ μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Αλαβές (3-1). Ο τεχνικός των Καταλανών έδειξε έντονη συναισθηματική φόρτιση έπειτα από έναν αγώνα στον οποίο η ομάδα του βρέθηκε να χάνει αλλά τελικά έκανε την εντός έδρας ανατροπή. Κοντά του πήγε ο Ραφίνια για να τον κάνει να νιώσει καλύτερα. «Θα βελτιωθούμε, θα είμαστε πολύ καλύτεροι στα επόμενα ματς» του είπε, ενώ ο Γερμανός θα ένιωσε σίγουρα πολύ καλύτερα την Κυριακή, μετά την γκέλα της Ρεάλ κόντρα στην Χιρόνα.

🚨 Hansi Flick: “After the end of the match, Raphinha was telling me the same thing I said last time: We will improve. We will be much better in the upcoming matches”.



🎥 @DAZN_ES pic.twitter.com/vjJaZJdV3e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2025



Στην κορυφή Μίλαν και Νάπολι σε ένα τρελό Campionato

Η Μίλαν απλά δεν χάνει σε derby φέτος. Οι Rossoneri με γκολ του Ράφα Λεάο, λύγισαν με το αγαπημένο τους 1-0 και την Λάτσιο και πάτησαν στο Νο1 της Serie A. Εκεί, την ακολούθησε μία μέρα αργότερα η Νάπολι, η οποία πήρε τεράστια νίκη στο Olimpico σε βάρος της Ρόμα με σκόρερ τον πολύ ανεβασμένο Nταβίντ Νέρες. Μετά από αυτά τα αποτελέσματα και τη νίκη της Ίντερ στη νεοφώτιστη, Πίζα, οι 4 πρώτες ομάδες είναι σε απόσταση ενός βαθμού και εκεί μπορεί να πάει και η Μπολόνια αν νικήσει εντός την Κρεμονέζε.

Rafael Leão with the winning goal last night as AC Milan beat Lazio 1-0 to stay top of Serie A.pic.twitter.com/Ec3eOpEG9S — Sean Gillen (@SeanGillen9) November 30, 2025



Φρένο στην Άρσεναλ η Τσέλσι των 10 παικτών!

Αν και βρέθηκε να παίζει από το πρώτο μέρος με δέκα παίκτες για δολοφονικό μαρκάρισμα του Καϊσέδο, η Τσέλσι προηγήθηκε και κράτησε την Άρσεναλ στο 1-1 στο Stamford Bridge. Οι Μπλε προηγήθηκαν με τον Τσαλόμπα και οι Gunners ισοφάρισαν με τον Μίκελ Μερίνο και το γεγονός ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα μοιάζει με απώλεια, λέει από μόνο του πολλά για την ομάδα του Αρτέτα, που είναι πλέον στο +5 από τη δεύτερη θέση και την Μάντσεστερ Σίτι [3-2 την Λιντς].

Another BIG Merino moment 😮‍💨 pic.twitter.com/q97lHtatxu — Arsenal (@Arsenal) November 30, 2025



Έχασε το derby, κράτησε την κορυφη η Παρί

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει σχέση με την περσινή ομάδα που πήρε περπατώντας το πρωτάθλημα και χάριζε μαγεία στο Champions League. Το σύνολο του Λουίς Ενρίκε έχασε στο ματς της αγωνιστικής από την Μονακό με 1-0 από το γκολ του Μιναμίνο και δεν έχασε και την κορυφή μόνο και μόνο επειδή η Τουλούζ έκανε «κηδεία» στις καθυστερήσεις στην Μαρσέιγ (2-2) και την κράτησε από κάτω.



Καθάρισε στο 95’ για την Μπενφίκα ο Παυλίδης και ο Μουρίνιο άρχισε τα… μπινελίκια!

Αγχωτική εκτός έδρας νίκη στο 95’ κόντρα στην Νασιονάλ Μαδέιρα πήρε η Μπενφίκα (1-2) παρότι μέχρι το 89’ έχανε. «Δράστης» για ακόμα μια φορά για τους Αετούς ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος «χτύπησε» στην τελευταία φάση και έκανε τον Ζοσέ Μουρίνιο να τα… χώσει. «Αυτή είναι η Μπενφίκα ρε γ@μ@το!». Η Πόρτο νίκησε και η Μπενφίκα βρίσκεται στο -6 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Pavlidis wins it for Benfica in the 94th minute!! Then the celebration from Mourinho 😍😍🔥🔥🔥



pic.twitter.com/0LqC94HTpA — JM PICS (@MourinhoPics) November 29, 2025



Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, Ουναΐ, γκρέμισε την Ρεάλ από την κορυφή!

Έναν Νοέμβριο για να τον ξεχάσει έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία μετά τη νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο clasico, κατέρρευσε. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο βγάζει στο γήπεδο τη γενικότερη κρίση που περνάει και παρότι είχε βρεθεί στο -5, πρόλαβε να χάσει την κορυφή πριν καν μπει ο Δεκέμβριος. «Δράστης» ήταν ένας πρώην άσος του Παναθηναϊκού, ο Ουναΐ, ο οποίος άνοιξε το σκορ για την Χιρόνα και οι Blancos κατάφεραν να απλά να ισοφαρίσουν.

🚨🇪🇸 AZZEDINE OUNAHI OPENS THE SCORING FOR GIRONA! WHAT A GOAL! 🤯



Girona 1-0 Real Madrid.pic.twitter.com/TOZAe9W2IL — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 30, 2025



Το γκολ του ΣΚ ο Άνταμς της Μπόρνμουθ

Η Μπόρνμουμ προηγήθηκε 0-2 και τελικά ηττήθηκε 3-2 από τη «μαγική» φέτος, Σάντερλαντ, όμως τίποτα δεν μπορεί να μειώσει το γκολ του του Τάιλερ Άνταμς. Ο άσος των Cherries πέτυχε το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων από το ημικύκλιο του κέντρου βλέποντας τον αντίπαλο keeper εκτός θέσης και κάνοντας μια λόμπα από αυτές που βλέπουμε σπάνια. Well done lad.

What an unreal goal this was by Tyler Adams for Bournemouth against Sunderland 🤯⚽️ pic.twitter.com/nYP3alBuIa — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 29, 2025



Άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη της Κόμο ο Δουβίκας

Ο Τάσος Δουβίκας έκανε το 1-0 στον αγώνα της Κόμο με την Σασουόλο και έστρωσε τον δρόμο για το «καθαρό» 2-0 της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας σε βάρος της Σασουόλο. Η Κόμο, που είχε για ακόμα μια φορά MVP τον Νίκο Πας, που ανήκει στην Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκεται πλέον στο -4 από την… κορυφή της Serie A, ενώ ο Έλληνας έχει 3 γκολ στο πρωτάθλημα, έχοντας ξεκινήσει 56 αγώνες.



Βιγιαρεάλ για… νέα Λέστερ;

Με το δεύτερο γκολ του Μολέιρο, στο 95’ η Βιγιαρεάλ πήρε νίκη με 2-3 στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, μια νίκη που ήταν η 10η στο πρωτάθλημα έπειτα από 10 αγωνιστικές και που την έχει στο… -2 από την κορυφή. Εκπληκτικά πράγματα από την ομάδα του Μαρθελίνο Γκαρθία λοιπόν, που μπορεί στο Champions League να είναι 34η από τις 36 ομάδες στην League Phase, όμως στην La Liga τρελαίνει κόσμο με την πορεία της.