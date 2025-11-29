Η Μαρκό πανηγύρισε νέα μεγάλη νίκη με 3-0 απέναντι στο Αιγάλεω στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του Νοτίου ομίλου της Super League 2 και συνεχίζει να... τρελαίνει κόσμο στην «παρθενική» της συμμετοχή στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου διανύει εξαιρετική πρώτη σεζόν στην Super League 2 και πήρε ακόμη μία άνετη νίκη με το ευρύ 3-0 κόντρα στο Αιγάλεω, ενώ αγωνιζόταν για την μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με δέκα παίκτες. Μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης ο Οικονομίδης με ωραίο σουτ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, αλλά εννιά λεπτά μετά ο Φατιόν αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την Μαρκό με παίκτη λιγότερο.

Αυτό δεν... πτόησε όμως τους «πράσινους» και στο 35΄ με ωραία κεφαλιά του Μίλερ οι «νεοφώτιστοι» πέτυχαν και δεύτερο τέρμα. Το Αιγάλεω δεν μπορούσε να ακολουθήσει σε κανένα σημείο του αγώνα τον ρυθμό της Μαρκό, η οποία βρήκε και τρίτο τέρμα στο 45΄ με τον Κυριακίδη για το τελικό 3-0. Με τη νίκη της αυτή η Μαρκό βρίσκεται στην τρίτη θέση του Νοτίου ομίλου της Super League 2 με 22 βαθμούς, ενώ το Αιγάλεω έμεινε στην 7η με 11 πόντους στην συγκομιδή του.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Μπουσάι, Ριτσοτάκης, Φατιόν, Αλεξόπουλος, Μιούλερ (75′ Ντέντλερ), Οικονομίδης, Κωνσταντακόπουλος (30′ Σμάλης), Μεντόζα (75′ Σεμπά), Κυριακίδης.

Αιγάλεω (Βελιτζέλος): Κυρίτσης, Φέλιξ (72′ Φοφανά), Ζιούλης, Καρρίκι, Τάτσης (46′ Κωστέας), Κωστόπουλος (72′ Ουνγιαλίδης), Βάρκας, Χόσκο, Αθανασόπουλος, Ευαγγέλου (38′ Τσέγκρα), Κουϊρουκίδης.

Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθήνας)

Βοηθοί: Μποζατζίδης (Μακεδονίας), Λιόντος (Ηπείρου)