Κριτική Παναθηναϊκού: Αψεγάδιαστοι Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν, εξαιρετικός ο Ζαρουρί

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Στουρμ Γκρατς και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ. Φοβερό παιχνίδι για τους στόπερ, ιταλική «φινέτσα» με Καλάμπρια, εξαιρετικός ο Ζαρουρί

Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι: Δεν φέρει ιδιαίτερη ευθύνη στο γκολ που δέχτηκε, αφού το σουτ του Κιτεϊσβίλι ήταν πραγματικά... άπιαστο. Από εκεί και πέρα ήταν σταθερός και δεν αντιμετώπισε προβλήματα.

Αχμέντ Τουμπά: Εξαιρετικό ματς για τον Αλγερινό, που έπαιξε αριστερά στην τριπλέτα της άμυνας, κέρδισε σχεδόν κάθε μονομαχία και βοήθησε και στο build-up.

Ίνγκι Ίνγκασον: Καλά τα πήγε ο Ισλανδός, που δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα και ανταπεξήλθε με επιτυχία στις απαιτήσεις του αγώνα.

Έρικ Πάλμερ-Μπράουν: Ο κορυφαίος της αμυντικής τριπλέτας, βγάζοντας ασφάλεια και μοιάζοντας πολλές φορές... απροσπέλαστος, σε φάσεις όπου οι Αυστριακοί είχαν καλές προϋποθέσεις.

Ντάβιντε Καλάμπρια: Ο Ιταλός πήρε όλη την πλευρά δεξιά και ήταν θετικός, έχοντας όρεξη να βοηθήσει δημιουργικά. Συμμετείχε στην φάση του γκολ, συνεργάστηκε καλά με τον Τετέ, ενώ με υπέροχο γκολ διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Άνταμ Τσέριν: Στην συγκεκριμένη μεσαία γραμμή έπρεπε να τρέξει περισσότερο απ' όσο συνήθως, με την παρουσία του να είναι καλή.

Τάσος Μπακασέτας: Πέρασαν μπάλες από τα πόδια του αρχηγού, που προσπάθησε να φτιάξει φάσεις με τις μπαλιές του και τις συνεργασίες με τους υπόλοιπους μεσοεπιθετικούς.

Ανάς Ζαρουρί: Μακράν ο πιο κινητικός και δραστήριος παίκτης της ομάδας. Έβγαλε την υπέροχη ασίστ στο 1-0, πήγε σε ατομικές ενέργειες, έκανε ντρίμπλες, συμμετείχε στο 2-0, έφτιαξε φάσεις και ήταν συνολικά ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού.

Φίλιπ Τζούρισιτς: Είχε όρεξη και διάθεση ο Σέρβος, όμως οι περισσότερες προσπάθειές του έμειναν ημιτελείς, με αποτέλεσμα να μην προσφέρει κάτι ουσιαστικό στο «Τριφύλλι».

Ματέους Τετέ: Θετικότατος ο Βραζιλιάνος, από τα πόδια του οποίου πέρασαν πάρα πολλές επιθέσεις. Συνεργαζόταν ωραία με τον Καλάμπρια, συμμετείχε στην φάση του 1-0, έκανε ντρίμπλες και ήταν από τους καλύτερους των γηπεδούχων.

Κάρολ Σφιντέρσκι: Δεν τροφοδοτήθηκε πολύ από τους συμπαίκτες του, όμως έκανε την δουλειά του, μετουσιώνοντας σε γκολ την καλή ευκαιρία που του παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος.

Πέδρο Τσιριβέγια: Εξαιρετική παρουσία από την στιγμή που μπήκε στο ματς, με πολύ ωραίες μπαλιές στους συμπαίκτες του.

Μίλος Πάντοβιτς: Θετικός στα λεπτά που πήρε ο Σέρβος, που ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα.

Γιάννης Κώτσιρας: Καλό ματς για τον Έλληνα μπακ, που βοήθησε στην διατήρηση του 2-1.

Φίλιπ Μλαντένοβιτς: Αγωνίστηκε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί.