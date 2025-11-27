Μπαρτσελόνα: Εκτός δράσης για δύο εβδομάδες ο Φερμίν Λόπεθ

Ο Ισπανός μέσος της Μπαρτσελόνα, Φερμίν Λόπεθ, δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες δύο εβδομάδες, ανακοίνωσε (27/11) η ομάδα της Καταλωνίας.

«Ο Φερμίν έχει έναν ελαφρύ τραυματισμό στον υποκνημίδιο μυ στο δεξί του πόδι, με χρόνο ανάρρωσης περίπου δύο εβδομάδων», ανέφερε η Μπαρτσελόνα σε μια σύντομη ανακοίνωση.

Ο 22χρονος μέσος, πρωταθλητής Ευρώπης και Ολυμπιονίκης με την Ισπανία, αναμένεται να χάσει τους επόμενους τρεις αγώνες στη La Liga εναντίον της Αλαβές, της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μπέτις, και είναι αμφίβολος για τον αγώνα του Champions League εναντίον της Άιντραχτ Φρανκφούρτης στις 9 Δεκεμβρίου.

Έχοντας τραυματιστεί στη βουβωνική χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου, είχε ανακτήσει τη θέση του βασικού, πετυχαίνοντας πέντε γκολ και δίνοντας τέσσερις ασίστ σε έξι αγώνες.