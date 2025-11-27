«Καμπάνα» -3 βαθμών από το Διαιτητικό στον ΠΑΣ Γιάννινα για οφειλή 20 ετών!

Το Δικαστήριο αναγνώρισε την αθλητική διαδοχή ανάμεσα σε ΠΑΣ Γιάννινα και ΠΑΣ Γιάννινα 1966. Η ομάδα της Ηπείρου οφείλει στον ποδοσφαιριστή Βλάτκο Γκόσεφ το ποσό των 30.000 ευρώ από το μακρινό 2004!

Την αφαίρεση τριών βαθμών από τη βαθμολογία της Super League 2 για τον ΠΑΣ Γιάννινα, αποφάσισε το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ για οφειλή στον ποδοσφαιριστή Βλάτκο Γκόσεφ ύψους 30.000 ευρώ.

Το σημαντικότερο όμως, είναι ότι το Δικαστήριο αναγνώρισε την αθλητική διαδοχή αφού το χρέος είχε γίνει από τον «παλιό» ΠΑΣ Γιάννινα (ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα) και σύμφωνα με την απόφαση ο «νέος» ΠΑΣ (ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα 1966) «κληρονομεί» το 50% των χρεών της προηγούμενης ΠΑΕ. Ο Γκόσεφ φόρεσε τη φανέλα του "Άγιαξ" της Ηπείρου τη διετία 2002-04 συνεπώς πρόκειται, και πρέπει να τονιστεί αυτό, για χρέος που κρατάει πάνω από 20 χρόνια!

Έτσι, ο ΠΑΣ καλείται να καταβάλει το ποσό των 15.000 ευρώ.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει για το επίμαχο θέμα της διαδοχής.

«Αναγνωρίζει την ύπαρξη αθλητικής διαδοχής μεταξύ του «ΤΑΠ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ», το οποίο υποκατέστησε, ως καθολικός διάδοχος την αρχική οφειλέτρια «ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ», σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής της νέας ΠΑΕ με την επωνυμία «ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966» που εδρεύει στα Ιωάννινα και εκπροσωπείται νόμιμα, και συνακόλουθα την υπεισέλευση αυτής στις υποχρεώσεις της αρχικής οφειλέτριας κατά ποσοστό 50%.

Επιβάλλει στην καθ' ης ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ1966» μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50% του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) για επιδικασθέν κεφάλαιο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ' αριθμ. 1443/2003 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./ΕΠAE, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει.

Ενεργοποιεί σε βάρος της καθ' ης ΠΑΕ την πειθαρχική ποινή που της επιβλήθηκε με την παραπάνω διάταξη.