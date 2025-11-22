Επένδυση 30.000 λιρών σε σκύλο φύλακα από τον Ίσακ - Δέχεται απειλές για τη ζωή του

Ο Αλεξάντερ Ίσακ επένδυσε σε έναν σκύλο εκπαιδευμένο για φύλακα, ξοδεύοντας 30.000 λίρες, μετά από απειλές που δέχεται για τη ζωή του.

Την απόφαση να επενδύσει σε έναν σκύλο - φύλακα πήρε ο Αλεξάντερ Ίσακ.

Ο παίκτης της Λίβερπουλ, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της Sun, έπειτα από έρευνα αγόρασε έναν σκύλο, ειδικά εκπαιδευμένο για φύλαξη λόγω απειλών για τη ζωή του το τελευταίο διάστημα.

Ο Σουηδός στράικερ, έχει μπει στο στόχαστρο, λόγω της άσχημης πορείας της εθνικής ομάδας της Σουηδίας στα προκριματικά του Μουντιάλ, έπειτα από τον αποκλεισμό της από τα τελικά, αλλά και από οπαδούς της Νιουκασλ, λόγω της μεταγραφής του στη Λίβερπουλ.

Έτσι ο Ίσακ φοβούμενος για την ζωή του εκτός γηπέδου και στο σπίτι του απέκτησε ένα άριστα εκπαιδευμένο ντόπερμαν, ξοδεύοντας ένα ποσό άνω των 30.000 λιρών.