Η… παραδοχή του προπονητή της Ιρλανδίας: «Ίσως φταίω κι εγώ για την αποβολή του Ρονάλντο»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιρλανδίας, Χέιμιρ Χαλγκρίμσον, αποκάλυψε πως ίσως… συνέβαλε άθελά του στην αποβολή του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Ρονάλντο είδε απευθείας κόκκινη κάρτα στην ήττα της Πορτογαλίας με 2-0 από την Ιρλανδία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, έπειτα από εκτός φάσης αγκωνιά στον Ντάρα Ο’ Σέι.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα χάσει σίγουρα το ματς της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στην Αρμενία, ενώ κινδυνεύει και με τιμωρία έως τριών αγώνων, σύμφωνα με τον κανονισμό της FIFA για βίαιη συμπεριφορά – που περιλαμβάνει χτυπήματα με αγκώνα, κλωτσιές, μπουνιές, δαγκώματα ή φτύσιμο.

Ο προπονητής της Ιρλανδίας, θέλοντας να «ρίξει τους τόνους», αστειεύτηκε για τη σύγκρουσή του με τον Ρονάλντο. Ο Χαλγκρίμσον υπαινίχθηκε ότι ίσως «μπήκε στο μυαλό» του Πορτογάλου, μετά τον διάλογό τους τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε μέσω VAR η πρώτη κόκκινη κάρτα του 40χρονου με την εθνική του.

Ireland manager Heimir Hallgrimsson reveals what Cristiano Ronaldo said to him during their altercation following the Portugal star's red card.



Οι δύο άνδρες είχαν ήδη ένταση πριν το παιχνίδι. Ο Ρονάλντο είχε κατηγορήσει τον Ισλανδό τεχνικό ότι χρησιμοποιεί ψυχολογικά κόλπα, με τον Χαλγκρίμσον να απαντά ειρωνικά στη συνέντευξη Τύπου πως «θα προσπαθήσει να είναι καλό παιδί».

Ωστόσο, στο 60ό λεπτό, ο αρχηγός της Πορτογαλίας αποβλήθηκε για χτύπημα με τον αγκώνα στον Ο’ Σέι. Ο Χαλγκρίμσον σχολίασε πως η ενέργεια ήταν καθαρά επιλογή του ίδιου του ποδοσφαιριστή: «Ήταν δική του απόφαση μέσα στο παιχνίδι. Δεν έχει σχέση με εμένα — εκτός ίσως αν του αποσπούσα την προσοχή».

Κίνδυνος απουσίας από την πρεμιέρα του Μουντιάλ

Ο Ρονάλντο θα εκτίσει σίγουρα την ποινή του στο παιχνίδι με την Αρμενία, όμως είναι πιθανό να δεχτεί τριών αγωνιστικών αποκλεισμό, εφόσον η FIFA θεωρήσει το χτύπημα αρκετά βίαιο. Αν συμβεί αυτό, ο «CR7» κινδυνεύει να χάσει και τα δύο πρώτα παιχνίδια της Πορτογαλίας στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ.

Υπάρχει πάντως σενάριο όπου η ποινή δεν θα «μεταφερθεί» στην τελική φάση: αν η Πορτογαλία τερματίσει δεύτερη στον όμιλο και χρειαστεί να παίξει μπαράζ. Αυτό όμως μοιάζει δύσκολο, καθώς για να συμβεί πρέπει οι Ίβηρες να ηττηθούν από την Αρμενία και ταυτόχρονα να υπάρξει νικητής στο Ουγγαρία–Ιρλανδία.