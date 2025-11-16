Το Σάββατο του... Τάισον - Από τον ΠΑΟΚ Β ως το Κιλκίς με τον Χατζόπουλο! (pics)

Σάββατο χωρίς... δράση δεν γίνεται για τον Τάισον, με τον Βραζιλιάνο να δίνει το «παρών» στον αγώνα του ΠΑΟΚ Β με τον Αντρέ Βιεϊρίνια, αλλά και στο Κιλκίς μαζί με τον Θανάση Χατζόπουλο.

Ο Βραζιλιάνος εκμεταλλεύτηκε στο... έπακρο το international break, διανύοντας ένα «ασπρόμαυρο» Σάββατο. Χθες (15/11) το μεσημέρι λοιπόν, βρέθηκε στις κερκίδες του γηπέδου της Καλαμαριάς μαζί με τον... κολλητό του, Αντρέ Βιεϊρίνια, παρακολουθώντας από κοντά τον αγώνα του ΠΑΟΚ Β κόντρα στη Νίκη Βόλου.

Λίγες ώρες αργότερα, ταξίδεψε μέχρι το Κιλκίς για τον χορό του τοπικού ΣΦ, στον οποίο μεταξύ άλλων έδωσε το «παρών» και ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος.

Ο πρόεδρος της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ βραβεύτηκε από τον τοπικό ΣΦ, ενώ οι δυο τους έβγαλαν μία «ασπρόμαυρη» σέλφι, με την οποία... έκλεισε η βραδιά.