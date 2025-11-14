Με Τζίμα στην κορυφή της επίθεσης η Εθνική Ελπίδων κόντρα στη Γεωργία (pic)

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων, η οποία υποδέχεται σήμερα (στις 17:00, ΕΡΤ 2) τη Γεωργία, για την προκριματική φάση του EURO U-21.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιάννης Ταουσιάνης ξεκινά με τον Τζίμα στην κορυφή της επίθεσης, ενώ από πίσω και στα άκρα θα κινούνται οι Καλοσκάμης, Πνευμονίδης και Σμυρλής.

Αναλυτικά η σύνθεση της Ελπίδων: Μπότης, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Κουτσογούλας, Κοντούρης, Γκούμας, Καλοσκάμης, Πνευμονίδης, Σμυρλής, Τζίμας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θέλει να κάνει το "4 στα 4" και να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου έχοντας κάνει ήδη ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα. Θυμίζομε πως οι πρώτοι κάθε ομίλου, παίρνουν απευθείας την πρόκριση, όπως και η καλύτερη δεύτερη. Οι υπόλοιποι οκτώ δεύτεροι αναμετρώνται σε διπλά παιχνίδια.

Το παιχνίδι με τη Γεωργία μπορείτε να το δείτε εδώ σε live streaming με εικόνα και ήχο.

Η βαθμολογία

Ελλάδα 9 (9-2)

Γερμανία 6 (9-4)

Γεωργία 5 (7-2)

Β. Ιρλανδία 4 (4-3)

Λετονία 1 (1-7)

Μάλτα 0 (0-12)