Ολυμπιακός: Ρολάρει η ομάδα όπως περίμενε ο Μεντιλίμπαρ

Από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά ο Ολυμπιακός αποδίδει αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ.

Στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά από τις πρώτες 10 αγωνιστικές και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βλέπει την ομάδα του να αποδίδει καλό ποδόσφαιρο. Όπως και πέρυσι, τον Οκτώβριο οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τα πατήματά τους και δείχνουν τις πραγματικές δυνατότητές τους μέσα στο γήπεδο.

Για δεύτερη σεζόν, οι Πειραιώτες είχαν το πλεονέκτημα να μην αγωνίζονται στα προκριματικά το καλοκαίρι, με τον Βάσκο τεχνικό να κάνει μια ήρεμη προετοιμασία. Ωστόσο, χρειάστηκε η ομάδα κάποιον χρόνο να βρει τον ρυθμό της και οι νέοι παίκτες να ενσωματωθούν στο αγωνιστικό πλάνο. Αλλά τώρα ο Ολυμπιακός παρουσιάζει την αγωνιστική εικόνα που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη, έστω κι αν τα αποτελέσματα στο Champions League δεν έρχονται εύκολα.

Οι παίκτες παίζουν καλό ποδόσφαιρο, οι νεοαποκτηθέντες όπως οι Ταρέμι, Νασιμέντο έχουν εγκλιματιστεί και προσφέρουν, ενώ σε τοπ φόρμα βρίσκεται και ο Ζέλσον. Ο Βάσκος περιμένει περισσότερα και από άλλους παίκτες, όπως ο Στρεφέτσα, ωστόσο έχει στα χέρια του μια ομάδα που αυτή τη στιγμή έχει βρει τον ρυθμό της και στόχος είναι, όπως και πέρυσι, να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας έως το φινάλε του πρωταθλήματος.